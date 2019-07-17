簡又新專欄 – 什麼是訂閱經濟呢?

訂閱經濟是循環經濟的一部分，其概念就是「我用但我不需要擁有」。換句話說，「當我不要用時，我也不需要丟棄它。」如IKEA的桌椅有退訂辦法，並且把退回來的物品，只要能夠整修就重新整修再以次級品賣給需要的人。訂與租不一樣的地方是「租」有明確的時間，而「訂」的需求時間有長有短。由於IKEA開啟了服務性的長短期的訂閱風潮，使得世界知名企業等跟著新的商業模式走。

因此從過去物品的「擁有權」已逐漸地變成到「使用權」的觀念，這可從每位的生活中的小事物看出變化。訂閱經濟已經成為現今社會的一部分，他改變了不少人的生活與觀念，如近幾年的快時尚就是一個例子，從過去每週或每季推出新商品，到了最後便有人開始思考每件新衣服的回收去處。經過環保團體的抗議，下架的新衣服終於有了新去處，更出現了訂閱經濟的平台。

某些商家藉由訂閱的觀念透過平台熟悉了消費者的一些生活習性，因此可以適時的提供一些新資訊，甚至是過濾消費者不會使用的物品，方便其選用。而這一新商業模式已逐漸成為世界新潮流。

最後則是回收輪胎的經驗分享，前些日子到台灣水泥廠參觀，卻發現一有趣的現象。過去的水泥廠只是單純的水泥生產工廠，如今發展成為環保、能源與水泥三合一的工業園區。由於輪胎的原料提取自石油，加上其使用期限不長，使得廢棄輪胎成堆，更容易積水滋生病媒蚊，影響健康。過去曾經有推廣過將輪胎做為燃料，但由於在與民溝通時未能說服民眾，只好作罷。輪胎在水泥窯的高溫下，不僅可以提供為優質的燃料，並可以控制空氣汙染。如今，許多回收的廢輪胎都是以此方式回收再利用。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出