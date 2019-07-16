「丹娜絲」海上颱風警報最快今明發布　18、19日最接近台灣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，預計今(16)日增強為「丹娜絲」颱風（Danas，菲律賓命名），中央氣象局表示，最快今(16日)晚或明天(17日)就會發布海上颱風警報，暴風圈恐掃過台灣東部及南部。

明天(17日)將明顯變天，東半部及南部開始出現陣雨，18、19日也就是周四及周五颱風最接近台灣，全台有雨。

中央氣象局表示，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍沉降影響，各地高溫炎熱，花東縱谷、大台北盆地及西半部近山區平地，易出現攝氏36度以上高溫。

綜合《聯合》與中央社報導，氣象局觀測，該熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，移動時速22公里，預估今天(16日)就會成颱，北轉幅度愈大將愈靠近台灣，是決定颱風登陸與否的關鍵。至於對陸地的影響程度，還需視太平洋高壓減弱程度而定。

《聯合》引述氣象局預報員林定宜表示，若颱風方向及速度沒太大改變，今晚至明天這段時間有機會發布海上颱風警報。明天(17日)花蓮及台東有雷陣雨，甚至局部大雨，宜蘭及南部則是短暫陣雨，其他地區為多雲天氣。

18、19日也就是周四及周五颱風最接近台灣，幾乎全台各地都會下雨，東半部及南部雨勢最大。