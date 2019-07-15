美麗信歡慶父親節 【啾爸愛爸~頂級海陸饗宴】

父愛無聲~常不善表達的爸爸一直默默撐起我們的家！今年父親節準備好要慰勞辛苦的父親了嗎? 美麗信為嘉賓精心推出【啾爸愛爸˙頂級海陸饗宴】，在這溫馨節日，好好陪爸爸吃頓飯吧!

美麗信花園酒店於8月8日(四)至8月11日(日)一樓雨林繽紛百匯自助餐廳推出【愛爸甲霸˙頂級自助海陸饗宴】，成人每位NT$1,080+10%，6-12歲兒童每位NT$550+10%；即日起至7月31日以前訂位並付清全額，可享同桌用餐親友皆88折優惠，8月起訂位可享爸爸88折用餐優惠；此外，以成人價用餐者再加送位上《鮮甜明蝦料理》乙份。二樓晶鑽廳推出【啾爸甲霸˙豪華桌菜宴席】，每桌十人只要NT$8,800+10%，還贈送十人份《現開澎湖生蠔聚鮮盆》一盆，7月31日前訂位並付清全額享免收一成服務費。美麗信敬邀嘉賓一同享受闔家歡聚氣氛，與美麗信歡度年度父親節。

一樓雨林餐廳現正上檔「海派澎湖絕鮮饗宴」，採用澎湖當地食材搭配主廚精湛手藝，活動期間享澎湖當地各式鮮味佳餚、生啤酒無限暢飲及肥美生蠔無限吃，還可用超優惠加購價NT$99享鮮嫩鮑魚料理一份或加價NT$150品嚐現剖海膽一顆的鮮滋味。除了各式鮮美佳餚外，還包括爐烤美國頂級牛排、石鮔干燉豬腳、仙人掌燉羊膝、綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等，壽司手卷區提供炙燒鮭魚握壽司、澎湖鮮魷鐵砲捲等綜合壽司盤，還有鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等，現煮區提供澎湖小管麵線、澎湖海鮮漁港麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等精緻餐飲。

二樓晶鑽廳父親節推出「啾爸甲霸˙豪華桌菜宴席」，十二道豐盛桌菜佳餚絕對滿足喜愛桌宴熱鬧嘉賓；中式菜色包含〔迎賓小菜〕、〔福氣三拼盤-烏魚子˙淡菜˙雞捲〕、〔極品佛跳牆〕、〔蒜香鮮扇貝〕、〔焗烤大鮮蝦〕、〔雙臘香米糕〕、〔海味品雙拼-鰻魚˙海鮮卷〕、〔三絲燴當季絲瓜〕、〔清蒸鮮海魚〕、〔鮮菇排骨湯〕、〔精緻甜品〕及〔季節鮮果〕，每桌更贈送〔現開澎湖生蠔聚鮮盆〕，如此誘人又美味的父親節佳餚，是嘉賓歡慶佳節最佳選擇。

父親節就是要讓平時辛苦奔波的爸爸放鬆一下，美麗信邀請嘉賓與我們共度感恩溫馨佳節，千萬別錯過七月底前訂位享早鳥優惠服務！美麗信貼心提醒：喝酒不開車˙安全有保障。訂位專線：(02)7702-5888。