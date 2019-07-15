普悠瑪事故懲處 3名前台鐵局長記過

交通部今（15）日針對普悠瑪事故中3名前台鐵局長召開考績委員會，晚間公布懲處結果，其中范植谷記大過1次、記過2次，周永暉記過2次，鹿潔身記大過1次、記過1次。

台鐵普悠瑪列車去年10月21日在宜蘭新馬車站發生出軌翻覆事故，造成18人死亡、逾百人受傷。交通部長林佳龍今年1月啟動普悠瑪案行政責任調查，擴大並加重行政懲處的究責。

交通部發布新聞稿表示，在4月完成行政責任調查報告呈報行政院後，行政院已於6月中旬核覆，交通部今天下午召開考績委員會，審議3名前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身的懲處案，並決定初步懲處。

范植谷記大過1次、記過2次，因擔任台鐵局長期間對136輛普悠瑪列車採購及驗收測試到投入營運階段，未能監督所屬重視及採取具體作為，進而發生ATP遠端監視系統未連線，致安全防護關鍵功能不彰影響行車安全。也疏於督導建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化。

此外，范植谷擔任局長期間，對採購建置並完成全系統ATP隔離開關遠端監視系統，未能記取民國96年大里事故教訓，疏忽預期安全防護功能等情事不周。

周永暉記過2次，原因與范植谷相同，未能監督及採取具體作為，致安全防護關鍵功能不彰等。

鹿潔身記大過1次、記過1次，因擔任台鐵局長期間對普悠瑪列車主風泵異常狀況，未能督導所屬積極處置與查明根本原因，影響行車安全，以及任內就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合之組織安全文化等情事疏於督導，在任內發生第6432次普悠瑪號列車出軌、車廂傾覆重大事故。

交通部表示，考績會審議後，初步決定懲處，但仍待簽報待核確定，其他單位人員懲處則由所屬單位考績會或獎懲委員會審議。