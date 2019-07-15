「2019台南好米好好玩」食玩體驗本週六起跑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台南市政府農業局自本週六起於後壁、六甲、新營及台北希望廣場推出「2019台南好米好好玩」食玩體驗活動，從插秧體驗到稻草編織工坊，使用「台南越光米」製作美味的飯糰和米漢堡，邀請大小朋友一起參加水稻的一生。

台南市為台灣重要的米倉，每年水稻種植面積為24,000公頃，台南市政府自2017年起輔導農友栽培外觀晶瑩剔透、食味質媲美越光，而有「台南越光米」美稱的台南16號品種白米。

近年來國人飲食口味逐漸西化，國人食米量逐年遞減，為鼓勵大眾多食用台南優質好米，今年7-8月間台南市政府農業局推出「2019台南好米好好玩」食玩體驗系列活動；7月20日由無米樂創意特色產業生產合作社在後壁區粨面宋江公園率先開跑，舉辦「南得好味道~108年米食抵這!」活動，體驗台南越光米米漢堡DIY、台南秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯、稻米文化導覽。

另外，7月28日弘昌穀糧生產合作社在六甲區中社里農地舉辦「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，活動內容有小小農夫插秧活動、注連繩編織DIY、壽司DIY、大胃王比賽。

8月1日由台南市農會邀集本市32區農會共襄盛舉，在新營民治市政中心南瀛堂舉辦「2019台南好米創意便當大賽」，參賽者皆使用台南越光米製作健康美味的創意手作便當。

最後，壓軸活動為8月24日、25日兩天，由六甲區農會於台北希望廣場推出「台南越光．米香台北」活動，現場提供台南越光米試吃品嚐、米食DIY、限時限量台南越光米促銷活動；「2019台南好米好好玩」每場活動皆精彩，現場推出台南好米DIY、稻米文化導覽、農特產市集，歡迎大家稻陣來呷台南好米。