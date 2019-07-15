新疆觀光發大財 維吾爾族所受迫害遭掩蓋

中國當局一面將新疆上百萬維吾爾族人關入再教育營，一面卻大力吸引觀光客前來新疆。在中共精心規劃下，當地少數民族文化變成賣點，遊客卻完全見不到這些族群面臨的恐懼。

法新社報導，從塔克拉瑪干沙漠廣闊的沙丘到白雪覆蓋的天山頂峰，中國政府將動盪不安的新疆宣傳為旅遊仙境。根據官方統計，去年造訪新疆的遊客較2017年大增40%，遠較全中國平均成長率高出25個百分點，其中大多為中國觀光客。

儘管新疆已有估計100萬維吾爾族和大多是穆斯林的突厥語系少數民族遭到拘留，但來訪的遊客只能見到一個創造出的平行世界，裡面呈現的是中國當局特別安排的新疆傳統習俗和文化。

在古代絲路經過的古鎮喀什，遊客見到小販微笑販售令人垂涎的烤羊肉串，孩童在街頭嬉戲。在中國的大學任教10年的李威廉（William Lee，譯音）6月拜訪新疆，他說：「我看不出這些維吾爾族像是活在某種恐懼中，…除非是你被挑中送入（再教育）營。」

情勢複雜的新疆因族群間暴力衝突升溫，中國當局對當地的安全監視已提升到前所未有等級。但這卻未妨礙新疆成為中國觀光業成長最快的地區之一，當地武裝警察和頻繁的檢查哨並未嚇跑源源不絕的遊客。

在新疆經營旅行社的吳亞莉（Wu Yali，譯音）表示，過去幾年當地觀光業穩定成長，主要正因「新疆情勢非常穩定」。她說，遊客雖然一開始不習慣高規格安全戒備，但「一、兩天後他們就適應了」。

然而，遊客見不到新疆安全措施最受爭議部分，也就是散布在廣大地區的眾多再教育營。這些拘留營大多不在主要觀光地區，也被鐵刺網圍牆隔離。記者6月參加新疆6日遊時，一靠近一些這類營區便遭遇路障，並遭安全部隊要求掉頭。

在倫敦大學亞非學院（SOAS）研讀維吾爾文化和音樂的哈里斯（Rachel Harris）表示：「維吾爾和其他穆斯林族群遭受的暴力變得不明顯。對於行程限定的觀光客而言，一切看來美好。…這是因為恐怖統治打壓當地人民。」

新疆觀光當局預估，明年當地觀光人次目標達到3億，觀光收入達到人民幣6000億元（約新台幣2兆7000億元）。

除了天然美景，新疆旅行團還常提供「民族」體驗，包括舞蹈表演甚至參觀維吾爾族住家。專家指出，中國當局一面打壓新疆穆斯林少數民族，一面又將他們的民族文化變成賣點，賣的卻是簡化版的文化。

住在新疆超過10年，並撰寫新疆旅遊書的美國人薩默斯（Josh Summers）悲哀表示：「維吾爾文化淪為只剩唱歌和跳舞。」