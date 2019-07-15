韓國瑜將代表中國國民黨參選2020台灣總統

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）在總共有韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等5人，參與競選2020台灣總統之中國國民黨總統候選人提名。經過7天的初選民意調查，自本(7)月8日至14日，今(15)上午中國國民黨中央黨部正式公布民意調查結果，擔任高雄市長僅半年的韓國瑜以壓倒性支持率44.8%為最高。因此，若無意外，本月28日中國國民黨「全國代表大會」將通過2020台灣總統大選之中國國民黨總統候選人為韓國瑜。
中國國民黨黨內總統初選參與者5人，初選民意調查結果，各人之平均支持率分別為：韓國瑜 44.805%、郭台銘 27.730%、朱立倫 17.900%、周錫瑋 6.020%、張亞中 3.544%。
郭台銘在初選結果公布後，感性地說：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」 並進一步強調：「我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福」。
美聯社也在初選結果公布後發布新聞，並指出，「台灣在野黨選出了一位『親中的民粹市長』參選總統」。
Taiwan opposition party names popular mayor as presidential candidate, bypassing former Foxconn Chairman Terry Gou.
中國國民黨2020台灣總統候選人黨內初選，委託TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報等5家民調公司，在本(7)月8日至14日共7天，進行市內電話調查，再依照黨內互比占15%及政黨對比占85%進行加權平均而得出最後結果。其5家公司民調結果分別如下：
1、TVBS民意調查中心
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參與人
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黨內互比支持率
|
政黨對比支持率
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總計支持率
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朱立倫
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11.344%
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17.415%
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16.500%
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周錫瑋
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0.420%
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7.124%
|
6.119%
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張亞中
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0.313%
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3.939%
|
3.395%
|
郭台銘
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33.434%
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26.209%
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27.293%
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韓國瑜
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54.489%
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45.313%
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46.689%
2、世新大學民意調查研究中心
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參與人
|
黨內互比支持率
|
政黨對比支持率
|
總計支持率
|
朱立倫
|
13.090%
|
19.205%
|
18.289%
|
周錫瑋
|
0.873%
|
7.614%
|
6.603%
|
張亞中
|
0.565%
|
4.263%
|
3.709%
|
郭台銘
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33.705%
|
26.408%
|
27.502%
|
韓國瑜
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51.762%
|
42.509%
|
51.752%
3、全方位市場調查有限公司
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參與人
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黨內互比支持率
|
政黨對比支持率
|
總計支持率
|
朱立倫
|
11.86%
|
18.26%
|
17.30%
|
周錫瑋
|
0.65%
|
7.01%
|
6.06%
|
張亞中
|
0.46%
|
4.24%
|
3.68%
|
郭台銘
|
35.28%
|
27.97%
|
29.07%
|
韓國瑜
|
51.75%
|
42.51%
|
43.90%
4、全國公信力民意調查
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參與人
|
黨內互比支持率
|
政黨對比支持率
|
總計支持率
|
朱立倫
|
12.65%
|
19.18%
|
18.20%
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周錫瑋
|
0.64%
|
6.67%
|
5.77%
|
張亞中
|
0.41%
|
4.05%
|
3.51%
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郭台銘
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33.31%
|
25.98%
|
27.08%
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韓國瑜
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52.99%
|
44.12%
|
45.45%
5、聯合報民意調查中心
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參與人
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黨內互比支持率
|
政黨對比支持率
|
總計支持率
|
朱立倫
|
14.05%
|
20.12%
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19.21%
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周錫瑋
|
0.63%
|
6.43%
|
5.56%
|
張亞中
|
0.34%
|
3.98%
|
3.43%
|
郭台銘
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33.64%
|
26.66%
|
27.71%
|
韓國瑜
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51.34%
|
42.82%
|
44.10%