韓國瑜將代表中國國民黨參選2020台灣總統

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）在總共有韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等5人，參與競選2020台灣總統之中國國民黨總統候選人提名。經過7天的初選民意調查，自本(7)月8日至14日，今(15)上午中國國民黨中央黨部正式公布民意調查結果，擔任高雄市長僅半年的韓國瑜以壓倒性支持率44.8%為最高。因此，若無意外，本月28日中國國民黨「全國代表大會」將通過2020台灣總統大選之中國國民黨總統候選人為韓國瑜。

中國國民黨黨內總統初選參與者5人，初選民意調查結果，各人之平均支持率分別為：韓國瑜 44.805%、郭台銘 27.730%、朱立倫 17.900%、周錫瑋 6.020%、張亞中 3.544%。

郭台銘在初選結果公布後，感性地說：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」 並進一步強調：「我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福」。

美聯社也在初選結果公布後發布新聞，並指出，「台灣在野黨選出了一位『親中的民粹市長』參選總統」。

Taiwan opposition party names popular mayor as presidential candidate, bypassing former Foxconn Chairman Terry Gou.

中國國民黨2020台灣總統候選人黨內初選，委託TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報等5家民調公司，在本(7)月8日至14日共7天，進行市內電話調查，再依照黨內互比占15%及政黨對比占85%進行加權平均而得出最後結果。其5家公司民調結果分別如下：

1、TVBS民意調查中心

參與人 黨內互比支持率 政黨對比支持率 總計支持率 朱立倫 11.344% 17.415% 16.500% 周錫瑋 0.420% 7.124% 6.119% 張亞中 0.313% 3.939% 3.395% 郭台銘 33.434% 26.209% 27.293% 韓國瑜 54.489% 45.313% 46.689%

2、世新大學民意調查研究中心

參與人 黨內互比支持率 政黨對比支持率 總計支持率 朱立倫 13.090% 19.205% 18.289% 周錫瑋 0.873% 7.614% 6.603% 張亞中 0.565% 4.263% 3.709% 郭台銘 33.705% 26.408% 27.502% 韓國瑜 51.762% 42.509% 51.752%

3、全方位市場調查有限公司

參與人 黨內互比支持率 政黨對比支持率 總計支持率 朱立倫 11.86% 18.26% 17.30% 周錫瑋 0.65% 7.01% 6.06% 張亞中 0.46% 4.24% 3.68% 郭台銘 35.28% 27.97% 29.07% 韓國瑜 51.75% 42.51% 43.90%

4、全國公信力民意調查

參與人 黨內互比支持率 政黨對比支持率 總計支持率 朱立倫 12.65% 19.18% 18.20% 周錫瑋 0.64% 6.67% 5.77% 張亞中 0.41% 4.05% 3.51% 郭台銘 33.31% 25.98% 27.08% 韓國瑜 52.99% 44.12% 45.45%

5、聯合報民意調查中心