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韓國瑜將代表中國國民黨參選2020台灣總統

初選參與者5人，韓國瑜 44.805%、郭台銘 27.730%、朱立倫 17.900%、周錫瑋 6.020%、張亞中 3.544%

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/15 18:15
（照片翻攝自韓國瑜臉書）

（照片翻攝自韓國瑜臉書）

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）在總共有韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等5人，參與競選2020台灣總統之中國國民黨總統候選人提名。經過7天的初選民意調查，自本(7)月8日至14日，今(15)上午中國國民黨中央黨部正式公布民意調查結果，擔任高雄市長僅半年的韓國瑜以壓倒性支持率44.8%為最高。因此，若無意外，本月28日中國國民黨「全國代表大會」將通過2020台灣總統大選之中國國民黨總統候選人為韓國瑜。

中國國民黨黨內總統初選參與者5人，初選民意調查結果，各人之平均支持率分別為：韓國瑜 44.805%、郭台銘 27.730%、朱立倫 17.900%、周錫瑋 6.020%、張亞中 3.544%。

郭台銘在初選結果公布後，感性地說：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」 並進一步強調：「我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福」。

美聯社也在初選結果公布後發布新聞，並指出，「台灣在野黨選出了一位『親中的民粹市長』參選總統」。

Taiwan opposition party names popular mayor as presidential candidate, bypassing former Foxconn Chairman Terry Gou.

中國國民黨2020台灣總統候選人黨內初選，委託TVBS、世新大學、全方位、全國公信力及聯合報等5家民調公司，在本(7)月8日至14日共7天，進行市內電話調查，再依照黨內互比占15%及政黨對比占85%進行加權平均而得出最後結果。其5家公司民調結果分別如下：

1、TVBS民意調查中心

參與人

黨內互比支持率

政黨對比支持率

總計支持率

朱立倫

11.344%

17.415%

16.500%

周錫瑋

0.420%

7.124%

6.119%

張亞中

0.313%

3.939%

3.395%

郭台銘

33.434%

26.209%

27.293%

韓國瑜

54.489%

45.313%

46.689%

2、世新大學民意調查研究中心

參與人

黨內互比支持率

政黨對比支持率

總計支持率

朱立倫

13.090%

19.205%

18.289%

周錫瑋

0.873%

7.614%

6.603%

張亞中

0.565%

4.263%

3.709%

郭台銘

33.705%

26.408%

27.502%

韓國瑜

51.762%

42.509%

51.752%

3、全方位市場調查有限公司

參與人

黨內互比支持率

政黨對比支持率

總計支持率

朱立倫

11.86%

18.26%

17.30%

周錫瑋

0.65%

7.01%

6.06%

張亞中

0.46%

4.24%

3.68%

郭台銘

35.28%

27.97%

29.07%

韓國瑜

51.75%

42.51%

43.90%

4、全國公信力民意調查

參與人

黨內互比支持率

政黨對比支持率

總計支持率

朱立倫

12.65%

19.18%

18.20%

周錫瑋

0.64%

6.67%

5.77%

張亞中

0.41%

4.05%

3.51%

郭台銘

33.31%

25.98%

27.08%

韓國瑜

52.99%

44.12%

45.45%

5、聯合報民意調查中心

參與人

黨內互比支持率

政黨對比支持率

總計支持率

朱立倫

14.05%

20.12%

19.21%

周錫瑋

0.63%

6.43%

5.56%

張亞中

0.34%

3.98%

3.43%

郭台銘

33.64%

26.66%

27.71%

韓國瑜

51.34%

42.82%

44.10%