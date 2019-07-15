北富銀新莊悍將分行在地化 攜手棒球場、社區鄰里共創健康生活圈

台北富邦銀行新莊悍將分行深耕在地，攜手新莊棒球場、 周邊商圈與社區鄰里共同推廣運動，打造新莊健康生活圈！ 為支持棒球運動，即日起只要富邦悍將揮出連勝佳績， 新莊悍將分行就同聲歡慶推出「悍將勝事，悍您分享」 一日快閃優惠，活動當天客戶至分行辦理業務即可抽幸運扭蛋， 有機會將限量悍將球帽、紀念球、小米手環等帶回家；10/31前 每逢週五「好康分享日」，走一趟分行打卡分享就能抽好禮；此外， 8/20結合社區鄰里舉辦「運動主題日」， 免費做科技體適能檢測，讓在地民眾辦金融業務也能樂享健康！

北富銀表示，數位金融時代分行的角色已不僅止於金融交易的場域， 它被賦予更多的社交、互動功能，因此， 北富銀近年積極進行分行轉型，著重在地化的經營，透過改裝分行、 舉辦符合在地客戶需求的活動，及積極與在地機構合作， 整合資源打造特色生態圈，增進分行與所在區域的連結。

新莊悍將分行為北富銀與在地機構深度合作的首部曲， 也是大台北第一家職棒主題分行，2018年3月亮相迄今， 已針對在地客戶的需求，量身規劃多場社區投資理財、花藝教學、 養生健康等講座，並邀請客戶至新莊棒球場貴賓室看球賽、 為富邦悍將加油，深獲客戶好評，推升分行業務的成長，根據統計， 今年年初至7月上旬，新莊悍將分行的財富管理業務年成長26%， 新承作房貸年成長21%，表現亮眼。

此外，新莊悍將分行融合許多悍將球隊元素， 包括在營業大廳高櫃等候區鋪設人造草皮，座椅交錯悍將隊徽、 棒球圖騰，「悍」味十足；營業大廳一角設「觀賽區」，配置50吋 液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際， 也能觀賞悍將的精采賽事；地下一樓的「悍將主題區」 有明星球員牆、計分板牆，可盡情與球員近距離合影， 並隨時掌握球隊最新戰況。獨到的設計吸引了許多悍將球迷朝聖， 也為分行帶來新客戶，北富銀指出，以2018年的每月開戶數來看 ，職棒球季期間開戶數明顯增多，尤其4月開戶數增幅最可觀， 月成長逾70%，而今年也是職棒開打後，開戶數明顯增加！

為與新莊棒球場、周邊商圈與社區鄰里攜手共創健康生活圈， 新莊悍將分行特別規劃活動為職棒加油，下半年球季期間， 凡富邦悍將揮出連勝佳績或每逢週五，分行都會有悍將專屬活動， 至分行辦理業務或拍照、打卡分享，就能抽幸運扭蛋搶好禮， 人人有獎，先搶先贏！8/20將舉辦運動主題日， 免費做科技體適能檢測，檢測者可知道身體組成的分析、 心肺與肌耐力強度，了解身體哪些部位需要加強運動減脂， 促進健康，北富銀再加碼贈送檢測者實用伴手禮， 還有健康輕食與果汁，歡迎有興趣的民眾8/1起至新莊悍將分行報 名，或致電：(02)2990-3366，名額有限，額滿為止。