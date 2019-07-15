中華潛水訓練協會在東北角龍洞 軟絲產房佈置復育暨淨灘活動

台灣四週臨海有豐富的海底資源，及優美的海岸線，但常年來各地海岸線遭逢人類行為的巨大迫害，面臨許多空前危機；有鑑於台灣海洋生態日漸被破壞，甫成立的中華潛水訓練協會，於七月十四日，在東北角龍洞灣海洋公園，舉辦海洋生態計畫〔軟絲產房佈健〕，暨海洋淨灘海陸並進保育活動，期能為海洋保育工作盡份心，並喚起政府單位及全民的重視。

中華潛水訓練協會理事長周啟偉表示，該協會將會長期投入海洋生態保育工作，以免日久海洋遭受破壞，當海域被有機物質污染時，影響生物之生態平衡，使海洋生物環境惡化，影響魚類的生長與繁殖，造成海洋水產資源的嚴重損失。

中華潛水訓練協會七月十四日(日)於東北角龍洞灣海洋公園所舉辦的海洋生態計畫保育活動，號召許多單位參與此項海陸並進具有教育任務的保育活動。新北市議員金中玉特別重視這項活動，並積極居中協調相關單位參與，他也呼籲政府單位及全民，都能一起為愛護地球保育海洋盡力，讓台灣的各海域都能恢復原有的樣貌;立委李彦秀主任賴正浩、台北市總工會副理事長高令國及多家產業工會成員也到場共襄盛舉参加活動。

此次活動技術指導教練中華潛水訓練協會副理事長莊連忠表示，此次〔軟絲產房佈健〕活動目的在增加軟絲在海底的存活率；他說，軟絲為迴游性魚種，生長於淺 海礁岩區域，以東北角為最大 產區之一，近年因海水酸化、海洋垃圾增加及過度捕撈，導致數量日益減少 ，因此必須由潛水人員先砍好需要的桂竹，並編織成海床，再下潛到海底17米深度作為軟絲產房，以增加其存活率，同時也能一方面進行淨海、淨灘活動， 收集海洋垃圾、魚網及廢棄物，並聯繫環保局清運。中華潛水訓練協會副理事長趙欽呼籲，關懷海洋保育工作的政府單位及全民，應一同重視海洋面臨的危機。

中華潛水訓練協會理事長周啟偉表示，台灣聲稱海洋國家，對於海洋的生態保育及海洋污染的防治，理應被重視，人類無止境的利用和破壞，令海洋遍體鱗傷。從今天開始守護海洋，讓下一代也能親近大海，創造豐富美麗的體驗與回憶。

照片由中華潛水訓練協會提供