非洲剛果城市傳首例伊波拉病例 當局稱疫情已控制

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非洲剛果民主共和國的東部城市果瑪(Goma)，當地時間14日出現首例伊波拉病例，該國的公共衛生部呼籲民眾無須驚慌。

法新社(AFP)引述該國公共衛生部的說法，這名男性患者疑似是一名牧師，當時他到距離200-300公里遠的北基伍(North Kivu)的布滕博(Butembo)的教堂為信徒祈福，因此曾和其他人含患者在內，有肢體上的接觸。

綜合法新社與美聯社的報導，7月9日，當時該牧師還在布滕博，首次出現發燒症狀後就就診並由護理人員護送回家靜養。12日，他啟程回有著逾2百萬人口的波瑪市後，便前往當地的衛生院所繼續接受治療。14日約下午3時，該名患者的檢驗報告出爐，顯示陽性反應，確症感染伊波拉病毒，醫護人員立刻通報伊波拉應變團隊，並將他轉診至專門治療中心。

由於檢驗報告迅速出爐，加上已找到同車的18名乘客與司機，預計在當地時間15日陸續為他們接種疫苗，當局表示，伊波拉病毒在果瑪市的傳播風險仍然很低。

自去(2018)年12月開始，剛果衛生人員皆有接種伊波拉的疫苗，當時該病毒正在北基伍省北部和東方省東南部的布滕博-貝尼區域肆虐，「造成逾1,600人死亡，有近700人成功康復，並有超16萬人接種疫苗。」