芒果長黑點是發霉 母湯亂吃？ 農委會出面說分明

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近日盛傳有民眾吃了表皮長黑點，味道臭酸的芒果後出現身體不適，緊急送往醫院治療的情形。農委會今（14）日解釋，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，但是如果芒果已經明顯腐敗臭酸，就不宜再吃下肚。

夏天是芒果盛產的季節，而台灣南部更是主要產地，這幾年還不斷研發出新品種，不僅受到國人喜愛，外銷量也年年開紅盤，每到產季總是讓人忍不住買回家大快朵頤，但近日有醫師在談話節目上分享案例，表示曾遇過患者誤食有黑點酸臭的芒果，出現噁心和嘔吐的症狀，便緊急送往醫院治療。

高雄區農業改良場芒果專家說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點。這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。但是如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。

台灣芒果品種多，農民栽培技術優良，但民眾買回家後究竟該如何保存芒果，台灣大學園藝暨景觀學系採後處理專家吳俊達副教授表示，一般愛文品種的芒果買回來時已完熟可立即食用，如果是玉文、金煌等品種，買回來後放到軟熟狀態有香氣即可食用，如果未能即時食用時，應放置於冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗到芒果的的新鮮美味。