稀非稀 土非土 話「稀土」

「花非花，霧非霧。

夜半來，天明去。

來如春夢無多時，去似朝雲無覓處。」

--唐‧白居易《花非花》

這是唐代詩人白居易所作的一首詩，深具印象派藝術風格，有著朦朦朧朧的美感。

現在讓我借用「花非花，霧非霧」的句法，來談一談「稀非稀，土非土」的「稀土」(rare earth)。稀土是「稀土元素」的簡稱；目前所謂的「稀土元素」通常包括：鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鎦、鈧、釔等17種元素。我們看到這些元素的名稱都有「金」字偏旁，顯示它們在物理學和化學的分類上都是屬於金屬，因此「稀土元素」又稱為「稀土金屬」。

所有「稀土金屬」都是在19世紀中葉才陸續被發現和提煉出來的；相對於金、銀、銅、鐵等遠古人類就已知的古老金屬，「稀土金屬」的發現是相當晚近的事。之所以這麼晚才被發現，當時的科學家們以為原因是「稀土金屬」在地殼裡的含量非常稀少，發現不易。事實上，「稀土金屬」在地殼裡的含量並不稀少。例如，金屬釔在地殼中的含量是銀的400倍；金屬鈰的含量更高，是銀的800倍！其他所有稀土金屬的含量也都比金、銀高出甚多。顯然「稀土金屬」的「稀」字是名不符實－－因此我們才會說「稀非稀」(號稱稀其實不稀)。

其次，稀土金屬既然都是金屬，為什麼還被稱為稀「土」呢？它們跟土有什麼關係呢？原來當初在提煉稀土金屬的過程當中，其初級的產出物都是稀土金屬的氧化物；這些氧化物在一般情況下都是粉末狀，外觀像一堆土粉，因此才被冠上「土」的稱呼。這種「土」跟一般的泥土完全沒有關係－－因此我們才會說「土非土」(此土非彼土)。目前科學界都知道「稀土」這個名稱並不恰當，但是習慣成自然，多一事不如少一事，大家也懶得去改了。

在近代材料科學的發展中，稀土金屬扮演的角色越來越重要；在傳統的金屬材料中只要加入極少量的稀土元素，即可大大改變該材料的物理特性，廣泛應用於機械、電子、化工、甚至於國防工業上。

目前中國是世界第一大稀土礦生產國，也是稀土礦第一大出口國；有鑑於稀土元素的重要性，中國一向視稀土元素為戰略性物資。2009年中國藉口與日本發生領土爭端，開始管控和限制稀土礦的出口作為報復。2012年3月美國還曾經就中國限制稀土礦出口問題向世貿組織(WTO)提出訴訟案。

不過，隨著科學技術的日新月異，稀土元素的用途逐漸被許多新開發的化合物所取代。同時，新的稀土礦床也次第被發現(畢竟，稀土元素在地球上的含量並不稀少)－－例如在2012年6月，日本的探勘團隊在其最東端的南鳥島（みなみとりしま）周邊海域，發現一個稀土泥礦床，其蘊藏量非常豐富，相當於日本約200多年的需求量。

走筆至此，忽然回想起白居易《花非花》的詩句：「來如春夢無多時，去似朝雲無覓處。」－－把稀土當作戰略性物資來操控，是否也是春夢一場？