用吃來發洩　研究：收入低者　較易情緒化飲食

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）心情鬱悶時，很多人喜歡用大吃來發洩，尤其是「高熱量食物」。根據最新研究發現，收入較低的人可能更容易因為心理困擾而透過情緒化飲食紓解壓力，進而導致肥胖的現象。

該研究由利物浦大學學者進行，以150名不同社經背景的英格蘭西北部民眾為對象，透過調查問卷，瞭解參與者的心理困擾、情緒化飲食和復原力程度，並以參與者的社會經濟指標(收入、教育)及身體質量指數(BMI)進行分析。

結果顯示，較低的社會經濟地位與較高的心理困擾有關，而心理困擾的增加與情緒化飲食和肥胖風險亦有高度關連。該研究者認為，社會經濟差異會影響到肥胖的原因通常是：相較於更富裕的社區，在較貧困的地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說明，社經地位是健康不平等的重要原因，其造成健康上的不平等，主要是低社經地位者在尋求健康資源的能力相較於高社經地位者來的弱，其中肥胖又是影響健康的重要因素，上述的研究發現也與此現象相呼應。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示心理困擾與飲食行為和體重調節有關，當出現不假思索地隨意拿食物來搪塞，甚至自暴自棄式的放任自己想吃什麼吃多少都毫無節制，即陷入情緒化飲食，若經常把它當成紓解壓力的方法，容易攝取過多熱量而造成肥胖問題。

葉雅馨主任說明，情緒化飲食所帶來的愉悅及滿足感，過不了多久很容易被懊惱情緒所取代，要避免這種情況，倒不用逼自己訂定目標、壓抑飲食，可在幾次反覆用食物滿足自己空虛或排解壓力的過程後，提醒自己在面對食物時，應立刻想到熱量與需要執行消耗的運動方式。

她同時提醒，不單是低社經地位者，環境富裕的人也要注意，因為「無聊」、「無所事事」也容易吃下過多的食物而增加肥胖風險。