印尼馬魯口省規模7.3淺層地震　2人死 百間房倒塌

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）印尼馬魯古省(Maluku)14日下午發生芮氏規模7.3的極淺層地震，官方新資料顯示，至少有2人死亡，上百間房屋遭強震摧毀，逾2,000人被暫時安置。

綜合法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」與美聯社(AP)的報導，這場強震是在當地時間14日晚間6時發生，震央位於馬魯古省大城德那第(Ternate)東南方約165公里處，地震深度約10公里，不少居民受到驚嚇，紛紛前往高處避難。

國家災害機構發言人Agus Wibowo表示，兩名女子遭倒塌的房屋壓死。

由於餘震不斷，上千名受驚嚇的居民都到附近的學校或公共建築避難，不敢回家。據印尼地球物理研究中心(BMKG)，從星期日強震發生到星期一早上，至少測得65次餘震。

最近幾周，印尼馬魯古省已發生多起地震，上周還發生芮氏規模6.3地震，6月底則發生芮氏規模7.3地震，所幸都未傳出嚴重災情。2018年，印尼蘇拉威西島曾發生芮氏規模7.5強震並引發海嘯，造成2,200多人罹難、上千人失蹤。

由超過1萬7,000座島嶼組成的群島國家-印尼，位於太平洋板塊、歐亞大陸板塊與印度-澳洲板塊的交界帶，火山與地震頻傳。