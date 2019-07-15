〈時評〉一次沒有贏家的罷工

歷時十七天的長榮空服員罷工事件，終於在7月6日劃下休止符。

以一個旁觀者而言，看到的是：這是一次沒有贏家的罷工！發動罷工的工會、投身罷工行列的長榮空服員、長榮航空資方、旅行社及消費者、勞動部，沒有贏家與輸家之分，只有大輸、小輸之分！

對勞動部而言，手心、手背都是肉，慣老闆不對，慣員工當然也不對。當年一場一例一休下來，勞方、資方、官方、社會大眾都傷痕累累，誰也沒撈到好處，到今天，整個社會都還沒能停止付出成本。很不幸的，這次的長榮空服員罷工事件，勞動部未能防範在先，罷工期間沒有太多可以揮灑的施力點，如果也無法善後，端出亡羊補牢的方法與對策，那日後勞資互打造成雙輸、三輸、四輸…的社會事件只怕會一再重演！

對長榮航空資方（含長榮航空眾股東）而言，短期營收減少、賠償旅行社與旅客損失事小；勞資雙方今後如何盡釋前嫌、找出雙方都可接受的平衡點，如何重塑公司形象、重獲消費者信賴，事大！

對無辜的消費旅客而言，由於空服員罷工事出突然，被打亂的既定行程不是被逼大幅修改，就是眼睜睜被迫取消了事，真是情何以堪？損失，豈是長榮預定的區區數百美元就可以構成對價補償關係？

對參與罷工的空服員而言，爭取到每年三、四萬的飛勤獎金，卻可能失去每年四個月十多萬的年終獎金，「反威權、爭尊嚴」其外、爭權益待遇其中的罷工空服員們，真的有求仁得仁的成就感嗎？

還有，罷工空服員們難道不用自我省思：如果被資方剝削是不合理的，那綁架消費者（旅客）做為向資方討價還價的肉票，合理性又在那裡？懂得為自己爭權益，卻完全置購票旅客權益於不顧，罷工訴求再有多麼心酸，如何獲得社會大眾的認同支持？自己挺身而出對抗公司的「霸凌」，卻又對半途退出罷工行列的空服員發出「霸凌」的訊息，心中的那把尺，是怎樣的一把尺？

對啟動罷工的工會而言，最怕誤判形勢，把好棋下壞了。挑暑假旅遊熱門時段起跑的當下罷工，時機，是好的，氣勢，是震撼的。但是，說罷工就罷工，沒有預告，讓勞資雙方的紛爭延燒到無辜旅客身上，就犯了引發社會眾怒的大忌，也埋下罷工失敗收場的誘因。

再者，罷工進入持久戰後，聲勢不是一天比一天浩大，空服員不是一日比一日踴躍投入，凡此，在在預告工會的疲憊棄械只是來早與來遲的問題。尤其是，確定終止罷工後，南崁罷工棚在第一天（7月7日）既然可以發還「三寶」（護照、台胞證、員工證）八百多份，那罷工期間傳出欲索回三寶的空服員竟被技術性地百般刁難，更讓這次的罷工事件出現旅客被空服員綁架、空服員被工會綁架的荒唐情形！

最後，痛定思痛到目前沒有贏家的長榮空服員罷工，如果能逼出「罷工預告期」的誕生，好歹也算功德一件！

（作者為新竹教育大學退休副教授）