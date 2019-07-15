澳洲世界最大鑽石場年底關閉 可望推升鑽石價格

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）「力拓集團(Rio Tinto Group)」12日宣布，將在2020年底關閉營運40年、位於澳洲西部的世界最大鑽石礦場「阿蓋爾(Argyle)礦區」。

Rio Tinto Copper＆Diamonds首席執行官Arnaud Soirat在官網表示，阿蓋爾礦區是歷史上第一個也是唯一一個稀有粉紅鑽石的來源。隨著這個非凡礦山的生命週期即將結束，他們已經看到那些真正限量版鑽石的需求和其價值的增值。

綜合瑞士媒體「時代報(Le Temps)」報導，這座距離珀斯(Perth)約2,600公里的礦場，以每年1,400萬克拉的速度助長了全球鑽石生產過剩。相對於粉鑽每克拉的價值可達逾百萬，此礦場也生產平均每顆15到25美元的低價棕色鑽石，卻因過度競爭而擠壓了全球市場的供需平衡。

顧問公司Bain & Co發布的鑽石行業報告曾表示，占全球市場約820億美元的鑽石市場已經停止成長，全因人造鑽石大量充斥市場，電商銷售平台如雨後春筍般出現。力拓此舉，雖然會減少其75%的產量，但卻可望拉高低迷多年的鑽石價格。同時，對於彩鑽收藏家而言，全球產量的減少，只會為其保值帶來好消息。