貓奴們看過來 「貓之美術館」推出學生暑期優惠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）正在台北圓山花博公園舉行的「貓．美術館–CAT ART世界名畫展」，吸引許多貓奴前往朝聖。主辦單位推出學生平日雙人好康優惠暑期優惠，凡高中職或大專院校學生出示證件，兩人同行即可享票價優惠，並贈送展場限定L夾2個(隨機不挑款)。活動至7月31日截止。

此展覽為日本知名畫家山本修首場海外大型特展，從超過500件的創作中，精選60件囊括東西洋藝術史的原創真跡創作，舉凡世界名畫「蒙娜麗莎」變成「蒙娜麗喵」、「戴珍珠耳環的少女」變成「戴珍珠耳環的小喵」，許多名畫主角都變成了喵星人。

主辦單位還規劃了「喵趣空間」，營造出各種貓喜歡的大型裝置。參觀民眾可以走進每一幅被「喵化」的名畫中變身為貓，化身為名畫、藝術裝置中的一份子，還可以拍下各種有趣新奇的萌照，在欣賞藝術畫作之餘，也增添許多觀展樂趣。

此外，展區並設專區介紹寵物相關知識，以及臺北市的寵物友善空間，本展覽也開國內主題展覽之先例，每週五開放參觀者帶毛小孩一同觀展，只要遵守「寵物不落地規範」，把寵物置於籠子、背包等空間，即可與自己心愛的寵物同遊喵的世界。

「貓．美術館–CAT ART世界名畫展」展覽自6月21日至9月15日止，在臺北花博公園流行館展出。