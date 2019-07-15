李永沱畫展凝視淡水　蔣勳：他懂生活情趣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「山水 古厝 洋樓 - 李永沱畫作展」展出已故傳奇畫家李永沱的二十幅珍貴畫作，可見近半個世紀不復見的淡水景物，深受蔣勳讚賞，即日起在雲門劇場藝廊展出至12月29日。

雲門劇場說明，李永沱出身淡水望族忠寮李家，已於2005年時以高齡84歲辭世，少年時留日學習機械工學，返台後擔任教職。快五十歲時，偶然在倉庫舊物中翻到一盒油畫顏料，不想浪費，因而開始畫畫。

蔣勳說，與坐著火車往返、短暫蹲點寫生的「外來畫家」不同，李永沱「在地的凝視」特別值得珍惜。他生活在淡水，日夜端詳觀音山、淡水河、淡水老街，比其他畫家看到更多淡水生活的面貌，畫出更多景色的細節，也掌握了生活的情趣。

步入中年才開始作畫的李永沱曾說：「每個日子都有一個黃昏，每個人的一生也都有一個日落的時候。我希望我的畫筆能夠畫出我人生光彩燦爛的黃昏。」

李永沱一生繪製超過200幅以淡水為題材的畫作，李家子弟珍藏，大方答應雲門展出，與社會共享。由於李永沱常順手取用家木片、厚紙板繪作，畫作經年擺放，多有斑駁損壞，雲門特別委託藝術修復專家蔡舜任處理，再現原貌。

雲門也邀得與李家淵源深厚的古蹟研究學者與建築家李乾朗擔任策展人，將李氏作品依山水、古厝、洋樓的主題分類陳列，同時搭配畫中風景的古今照片，以及其他畫家同內容的畫作展出。

策展人李乾朗提及，李永沱的創作不為規局所繩，畫作裡有剛硬的建築也有柔軟的淡水河，這不是舞蹈嗎？

此外，主辦單位規劃系列活動，將於9月28日、11月9日登場的「找尋小鎮中的李永沱—淡水足跡寫生導覽」將於8月1日開放線上報名；12月21日舉行的講座「永恆淡水—李永沱的美學意義」，將由李乾朗，及蔣勳主講。

該展由雲門基金會主辦，新北市淡古蹟博物館協辦，即日起至12月29日於雲門劇場藝廊免費展出，更多詳情請前往官網查詢或是看線上畫冊。



展覽現場（圖/雲門劇場）