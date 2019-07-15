【快訊】國民黨初選結果出爐　韓國瑜勝出

【最後更新時間 7月15日 12時10分】

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）中國國民黨今（15）日公布初選結果，由高雄市長韓國瑜以百分之44.8的支持度大勝其他四位候選人，將代表國民黨角逐2020年總統大選。

國民黨今日公布初選民調結果，韓國瑜獲得百分之44.805支持率，前鴻海董事長郭台銘支持率為百分之27.730，前新北市長朱立倫支持率百分之17.9。

前台北縣長周錫瑋支持率百分之6.020，孫文學校總校長張亞中支持率百分之3.544。

黨主席吳敦義在11時舉行記者會，宣布總統初選獲勝者為韓國瑜。他強調，此次國民黨初選是歷年最公開、透明的一次初選，讓全國國民看得到，且參與人數最多。

韓國瑜致詞時，發表「五個感謝」，包括感謝支持他的基層民眾、黨中央、四位黨內初選對手，以及高雄市民。

韓國瑜強調，他仍舊是高雄市長，一定會全力衝市政，給予高雄市民的承諾會持續全力以赴完成，言下之意表示他將不會辭高雄市長一職。

接著話鋒一轉，韓國瑜將炮火轉向總統蔡英文。他指出，三年多來在蔡總統的執政下，台灣人民過得非常苦。他表示，民進黨現已經推出蔡總統競選連任，他想請海內外所有人民，特別是民主進步黨長期支持者，好好思考過去三年政府帶來什麼施政品質，帶給人民什麼信心跟希望，「蔡英文執政這三年實在令人太失望了。」

最後，韓國瑜表示，贏得初選他的「心中沒有一絲一毫的喜悅。我感覺到無比沈重的壓力，未來要做的事情、面臨的挑戰好巨大。」期盼承擔這樣的責任後，得到各界的幫忙，「一起開創台灣美好的未來，一起擁護中華民國，幫台灣子孫萬代，開闢更開明、更燦爛，且更富足的島嶼。」

同樣出席記者會的周錫瑋及張亞中也當場表達將支持韓國瑜。

不過張亞中也指出，只憑藉討厭民進黨或參選人的個人魅力不足以贏得大選，他呼籲國民黨要團結，並確立理念，才能重新得到人民的信任，取回政權，贏回中華民國。

國民黨8日至14日進行總統初選民調，在週一上午8時將民調資料拆封統計，並全程直播。

韓國瑜將於17日中央委員會完成提名核備作業，並由全國代表大會在28日，正式代表國民黨參選。