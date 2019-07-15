印度登月計畫臨時喊卡 原因居然在這裡？

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）印度成為第4個登月成功國家的夢想可能還得再等一等。原本預計於今（15）日凌晨進行的登月探勘計劃，在發射前56分鐘因「技術」問題，臨時喊卡。

本次計劃也吸引大批媒體駐點轉播，但在預計的發射時間56分鐘前，控制室傳來計劃喊卡的消息，引發一陣騷動。

印度國家太空研究組織（Indian Space Research Organization ，ISRO）表示，發射載具系統出現技術性問題，今日的發射行動被暫時取消，修正後的發射日期將會在稍後發佈。

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. — ISRO (@isro) 2019年7月14日

耗資超過600億盧比（約270億新台幣），由印度國家太空研究組織研發的太空船「月球飛船2號（Chandrayaan-2)」原本預計在今（15）日凌晨從印度西南方安得拉邦（Andhra Pradesh）的斯利哈里柯塔(Sriharikota)太空中心起飛。

「月球飛船2號（Chandrayaan-2)」上裝載軌道器、著陸器與探測車。飛船重達3.8噸，約為8隻成年大象的重量，太陽能供電的漫遊車將在月球表面進行14天的實驗。

最新的發射計劃至尚未公佈。