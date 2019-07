印度登月計畫臨時喊卡 原因居然在這裡？

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導)印度成為第4個登月成功國家的夢想可能還得再等一等。原本預計於今(15)日凌晨進行的登月探勘計劃,在發射前56分鐘因「技術」問題,臨時喊卡。

本次計劃也吸引大批媒體駐點轉播,但在預計的發射時間56分鐘前,控制室傳來計劃喊卡的消息,引發一陣騷動。

印度國家太空研究組織(Indian Space Research Organization ,ISRO)表示,發射載具系統出現技術性問題,今日的發射行動被暫時取消,修正後的發射日期將會在稍後發佈。

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.