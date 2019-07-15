北影獎小戽斗奪影帝　「老大人」成最大贏家

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）一年一度的台北電影節頒獎典禮已落幕，這次最佳導演獎由蔡明亮抱走，影帝則為「小戽斗」歐藏喜，雙影后為劉引商及李亦捷。

第21屆台北電影獎（以下簡稱北影）影帝小戽斗以71歲高齡獲頒，表演超過50年，他在《老大人》演出長輩晚年的最後一段生命歷程，不僅節奏精準，能收能放、近乎完美實至名歸。

今年也出現雙影后，首次獲頒最佳女主角的劉引商，表演生涯超過一甲子，前年曾以「順雲」獲頒台北電影獎最佳女配角，今年則以「帶媽媽出去玩」獲影后殊榮，評審認為她將自身積累的生命經驗投注在角色中，展現驚人的層次轉折。

另外一位影后李亦捷曾以「當愛來的時候」奪下北影最佳新人，時隔8年再度獲女主角獎，評審認為她在「野雀之詩」的精彩演出不落俗套，演出自身靈魂。

李亦捷上台致詞時忍不住哽咽說，曾懷疑自己不是這個圈子的演員。

最佳導演獎及最佳紀錄片頒發給蔡明亮的「你的臉」，蔡明亮謝謝片中長者願意讓他拍攝，更笑著謝謝李康生讓他拍了27年。評審認為本片展現特寫鏡頭的極大魅力，驗證電影經驗之獨特性，再證影像之強大魔力。

2019台北電影獎頒獎典禮已於台北市中山堂舉行，「老大人」成為台北電影獎最大贏家，奪最佳劇情長片、最佳攝影獎，最佳男主角獎、最佳女配角獎。完整名單及更多資訊請前往官網查詢。