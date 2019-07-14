英媒：林鄭月娥近期數度請辭　北京要她先收拾「爛攤子」再走

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國《金融時報》引述知情人士透露，香港特區行政長官林鄭月娥，過去數週曾在不同場合提出請辭，但都被北京拒絕。北京並要求林鄭月娥留下來，清理「自己造成的混亂」。

中央社引述《金融時報》稱，其中一名消息人士形容，沒有其他人可以清理這個「爛攤子」，現在也沒人想接手香港特首的職務。

報導指出，面對《金融時報》查證，香港特首辦回覆，林鄭月娥已公開表達自己仍會致力為香港人服務。至於國務院港澳辦公室，則沒有回應《金融時報》的查證。

此外港媒也報導，林鄭月娥9日在港府行政會議前與媒體會見時，曾被問到是否會下台請辭。她當時回答，「行政長官下台不是簡單的事」。

香港學者盧兆興日前向路透表示，與北京打交道並不是說退就能退，北京領導人不得不權衡風險，要先找到一個林鄭月娥的替代品，但這並不容易。

盧兆興指出，目前較確定的是，北京可能希望林鄭在離任前，至少幫助繼任者挽回「逃犯條例」修訂造成的損害，但幾乎肯定希望她在2020年9月立法會改選前離開。

他認為，中國領導人一直都在吹捧香港「一國兩制」可作為「統一台灣的典範」。但經過「反送中」風潮後，短期內北京應該不希望在2020年台灣總統大選前，進一步削弱「一國兩制」形象。

其他分析家也認為，林鄭月娥已破壞中共總書記習近平的「大計」，香港未來要引進中國希望的相關法律，將變得更加困難。

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