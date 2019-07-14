國民黨初選結果週一揭曉 韓周張將出席記者會、王金平稱不會脫黨

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席吳敦義預計明(15)日上午11時召開記者會，宣布總統初選勝出者，黨中央邀請5位參選人出席，希望展現大團結氣勢，但僅有韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席，朱立倫和郭台銘都將自行召開記者會。

國民黨7月8至14日執行總統初選民調，參加角逐的5人包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

中央社報導，國民黨即將完成史上最大規模初選民調，為求公開透明，15日上午8時將進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝；至於資料處理與加權統計作業，則未開放媒體拍攝，但會全程直播，預定上午11時，由吳敦義親自召開民調結果公布記者會。

國民黨文傳會代理主委程美華今(14)日晚間表示，經最後確認，韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席記者會。國民黨中央委員徐正文，原本號召韓粉至黨中央前等待最後結果，不過，韓國瑜一再呼籲支持者理性、要愛與包容，徐正文最後決定帶著許多高雄北上的韓粉移師別處，還準備鞭炮為韓國瑜加油。

朱立倫辦公室則發出採訪通知，將在明(15)日12時自行召開記者會，雖不參加黨部記者會，朱立倫今強調初選結果就算不是他，他也會支持黨提名的候選人；如果國民黨分裂，2020就可以打包了。

郭台銘也不出席黨部記者會，並預定在明天下午自行召開記者會。

郭台銘日前因未簽署初選公約爭議加上郭柯配傳言，甚至在初選民調最後階段向韓國瑜喊話說出「算大哥拜託你」，遭外界質疑是在為初選後脫黨預留伏筆。

但郭台銘陣營駁斥說，郭台銘從未說過要脫黨，根本是被特定陣營操作的結果，明天發表聲明或召開記者會，僅是針對民調結果回應。

吳敦義在臉書表示，只要勝出的人全黨上下就會全力支持，他作為黨主席也一定會團結全黨打贏明年的選戰，唯一目標就是2020重返執政。

至於沒參加初選的前立法院長王金平，中央社引述他今(14)日晚參加宮廟活動時表示，他不會脫黨參選。並對郭台銘若初選失利是否脫黨參選問題表示，靜觀各種情勢變化。

至於明天黨內初選民調出爐後，王金平下一步會要怎麼走，他說出爐以後再說，現在言之過早。但他強調，目前沒有考慮跟誰合作，也不會脫黨參選；至於會不會擔心郭台銘若初選失利脫黨參選，王金平表示「現在猜測這個都是太早，我們靜觀各種情勢的變化。」