曙光祭打造永續市集　發起人蘇打綠阿福獻唱

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣首次以音樂形式結合體驗理念的音樂節活動「曙光祭-免廢收聽」，邀請多位新生代樂團、音樂人、藝術家參與現場演出，結合食、衣、住、行、育、樂帶大家體驗永續生活，已於信義區香堤大道廣場。

由蘇打綠團長阿福發起的音樂節活動「曙光祭」已邁入第二屆，今以「免廢收聽」為題著重生態環保，邀請20組新生代獨立樂團接棒開唱。活動首日即有鹿洐人、米粒人等12組團體，並且人氣高漲的展榮、展瑞也在現場帶來「回收系男孩」演出。

今(14)日的演出將有都市零件派對、夕暮水、籬笆上的肥貓等樂團，曙光祭發起人阿福也將驚喜同台，獻唱蘇打綠經典歌曲，另並請到形象大使泰國音樂神童Gail壓軸。



曙光祭發起人兼蘇打綠團長阿福，與形象大使Gali合影（圖/曙光祭）

音樂節發起人，同時也是「台灣藝術創意無極限協會」理事長何景揚，（又稱阿福）表示，這次的活動肩負成為音樂人及藝術家孵化舞台的使命。他們由衷希望透過這次的展演機會，發掘更多有潛力的新生代表演者，進而給予養分讓他們未來能在世界各處發光發熱。

「曙光祭」帶來的不只音樂表演，現場規劃工作坊、紀念藝術牆、文創市集等多元體驗活動，將於今日晚間9點半落幕，更多詳情請前往官方臉書查詢，現在讓我們一起來看看有哪些好玩的吧！

「不廢物生活體驗區」簡單做、更環保



不廢物生活體驗區（圖/曙光祭）

曙光祭「不廢物生活體驗區」找來合作單位Story Wear用親子手繪的方式改造舊丹寧布托特包，還有利用回收丹寧布製作零廢棄捕夢網的活動；Pick food up 扌合，帶著民眾利用剩餘的食物，製作免烘烤的美味巧克力、堅果棒棒球等。

另外，CULTU-RE，反轉舊衣購物袋，工作坊已於曙光祭官方粉絲頁開放報名；現場亦設置的「重生雜貨店」，募集五種類別的二手物品，包含 玩具、樂器、唱片等，讓民眾以物易物的方式，延長商品生命。

此外，曙光祭更邀請到發起人阿福、Gail、Mom & Dad、小球（莊鵑瑛）等捐出紀念性物品，讓民眾有機會驚喜獲得名人二手物，將獨家抽出曙光祭形象大使Gail於台灣首度亮相時的吉他背帶。

廢棄木材、帆布打造塑光重見回收區 回收空瓶打造藝術牆



塑光重見回收區（圖/曙光祭）

曙光祭更打造「塑光重見回收區」，整座回收站都用木棧板與剩餘帆布打造而成，號召市民一起做寶特瓶回收。

此外，更攜手藝術家與台北市立大學學生，以 THE BODY SHOP 的回收空瓶做成獨家生態橋，不但是民眾的拍照打卡點，更是傳遞環保意義的藝術裝置。

THE BODY SHOP 是台灣第一個發起空瓶回收活動的綠色環保美妝保養品牌，提倡再利用(Re-use)、再減量(Reduce)、再回收(Recycle)，也呼應市府的 3R 精神；今年更推出社區公平交易環保瓶，透過資源再生的方法，回收再利用塑膠製品，讓塑膠也能成為永續資源，號召大家一起加入環保的行列。

「GOOD MOMENT」市集串連台代表性品牌



GOOD MOMENT市集（圖/曙光祭）

曙光祭邀請台灣代表性永續生活品牌，如繭裹子、綠藤生機、好日子等，讓民眾可以買到公平貿易、環境友善的優質產品，鼓勵民眾用消費力量實踐永續生活。

此次，贊助夥伴也提出不同的響應方案，例如，中華電信提供現場網路優化服務，悠遊卡公司特別發行了限量 1,000 張曙光祭紀念版悠遊卡，凡購買曙光祭周邊商品滿 1,000 元即可獲得一張，送完為止。