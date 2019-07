香港「反送中」週日再示威　7傳媒工會也發起「停止警暴」遊行

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港近期連續針對逃犯條例修訂草案發起多次「反送中」大規模示威遊行,由於據報有記者在採訪期間遭到警方驅趕、辱罵和打傷,7個傳媒工會和組織今(14)日發起靜默遊行,要求警方尊重新聞自由。

綜合媒體報導,由香港7個傳媒工會組織聯合發起的「停止警暴.捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行,今上午10:30在夏愨花園開始集會,經警察總部遊行至持首辦,約於12:45結束 。

香港記者協會(Hong Kong Journalists Association)下午3點左右在臉書po文表示 今天的遊行有逾1500名現職及前新聞工作者參與 。

這7個參與的傳媒工會和組織包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會,以及香港電台製作人員工會。

另一方面下午在香港沙田區仍舊出現反對修訂《逃犯條例》(反送中)遊行,下午大約3時10分由車公廟旁的翠田街足球場出發,遊行至港鐵沙田站公共交通交匯處。參加人數眾多。

香港電台報導,由於天氣炎熱,有遊行人士身體不適,需由醫護人員進行急救。

報導引述中大政治與行政學系副教授馬嶽表示,由於政府沒有回應市民訴求,因此他每星期都參與遊行。



馬嶽認為,行政長官林鄭月娥每次的說法,差不多等於在說她不會回應訴求,民間怨氣無處抒發,每星期甚至每天都有不同的動員行動,很容易與警方發生衝突。



他認為,以林鄭月娥目前的聲望及公信力,看不出她有能力管治香港,認為她應該要下台。

'All five demands must be fulfilled': Thousands of Hong Kong anti-extradition law protesters rally in Sha Tin #antiELAB #HongKong #china #NoToChinaExtradition @krislchttps://t.co/YqPnsye6vl