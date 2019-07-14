大學指考18日寄成績單24日填志願　8月7日放榜

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）108學年指定科目考試已於7月初舉行完畢，7月18日將寄發成績單。指考成績可用來參加大學考試入學分發管道，7月24日至7月28日開放考生上網登記志願。

中央社14日報導，大學入學考試中心舉辦的108學年指定科目考試於7月1日至3日舉行，今年約4.9萬人報考，指考共有10科，考生可自由選考。

報導引述大考中心新聞資料，7月18日將寄發指考成績通知單，當天上午9時起，開放考生至大考中心網站（http://www.ceec.edu.tw/）查詢成績，報名時有填手機號碼的考生，也會收到大考中心發送成績的簡訊。

另外，大考中心會於18日公布指考各科成績人數累計表，及各科的頂標、前標、均標、後標和底標等5標成績分數；考生若對指考成績有疑義，可於7月19日至7月23日上網申請複查，每科作業費新台幣50元，複查結果7月26日公告。

指考成績可用來參加考試分發管道，大學考試入學分發委員會預計於7月18日公布考試分發管道總招生名額（含各管道回流名額）、指考組合成績人數累計暨最低登記標準，考生可參考各校系採計組合，根據自己的優勢和興趣選擇適合校系。

大學考試入學分發委員會，將於7月19日至7月28日開放考生繳交登記費，完成繳費的考生，可於7月24日至7月28日上網登記分發志願，統一分發錄取名單將於8月7日公告(放榜)。

108學年度考試分發重要時程