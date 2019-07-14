華仔來台封街大動作「掃毒」　西門町聚集破千粉絲

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）華仔來了！影帝劉德華為宣傳新片「掃毒2」，來台舉辦粉絲見面會，親民幽默的他更希望粉絲來看他一眼，別忘記他！最後，華仔也不忘呼籲大家要拒絕毒品。

港片「掃毒2 天地對決」（以下簡稱掃毒2）狹帶兩大影帝男神劉德華與古天樂光環，在拍攝前後都獲得大批粉絲關注，向來寵粉的「華仔」劉德華和導演邱禮濤皆親自來台北宣傳。另外，電影放映前與華仔見面的800張電影票，更於50秒內被搶購一空。

「掃毒2」由導演邱禮濤執導，集結兩大影帝劉德華以及古天樂主演，還有金馬影后林嘉欣。影片描述由華仔擔綱演出的余順天，是一名疾「毒」如仇的慈善家兼金融鉅子，他懸紅一億殲滅香港最大毒販，在社會引起軒然大波，而遭他懸賞的大毒販「地藏」則由古天樂飾演，兩大男神展開一場精彩的正邪對決，電影中更可見多場驚心動魄的大場面。

綜合媒體報導，劉德華這次來台展開兩天一夜的宣傳活動，昨（14）日已在西門町舉辦反毒電影宣傳見面會，酷暑依舊擋不了熱情的粉絲，吸引近千名粉絲擠爆西門町武昌街。對此，貴為「華神」的華仔更謙虛回答，「希望大家多看我一眼，別把我給忘了！」

劉德華現身活動後，特別致詞呼籲大家要掃毒、反毒和拒絕毒品，並說絕對不要吸毒。

台北市萬華分局分局長張隆興親率犯罪預防宣導團成員與會，一同賣力宣導暑期少年反毒、交通安全青春專案和高齡防詐犯罪預防等反制要領，呼籲民眾建立防患犯罪於未然，也促進警民互動。



掃毒2預告（影/Youtube）