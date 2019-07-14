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紐約曼哈頓週六晚大停電波及4萬人　與42年前大停電竟同一天

這起停電事件剛好發生在1977年紐約大停電42週年當天，當年的大停電導致紐約市大部分區域都無電可用。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2019/07/14 14:37

停電時的時報廣場, 廣告看板不再閃爍 (美聯社)

交通號誌不亮,警方派人指揮交通 (美聯社)

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國紐約當地時間周六(13日)晚上7左右(台灣時間14日早上7點)突然發生大規模停電，讓觀光鬧區曼哈頓大部分區域長達5小時無電可用，陷入一片黑暗。

美聯社報導，包括洛克斐勒中心、百老匯、時報廣場都受到波及，觀眾全都湧到街上。交通號誌停擺、地鐵運作也暫停。停電持續五個小時左右，快到半夜12點(台灣14日中午12點)才恢復電力

令人覺得巧合的是，這起停電事件剛好發生在1977年紐約大停電42週年當天，當年的大停電導致紐約市絕大部分區域都無電可用。

紐約市消防單位說，13日晚間的大停電是因為西46街一個變壓器起火而引起，停電範圍從時報廣場到72街與百老匯，大約有30條街的範圍。停電時有許民眾受困在摩天大樓電梯中，讓救難人員疲於奔命。

停電過程中，許多百貨公司派員工用手電筒指引顧客透過樓梯疏散，警方也派人在各路口指揮交通，許多熱心民眾甚至自動自發加入指揮交通的行列。

百老匯音樂家大多因停電取消了週六晚的演出，翹臀珍珍妮佛羅培茲，也因停電中斷正在麥迪遜廣場花園進行的演唱會，並疏散現場觀眾。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，​​​​​​​雖然沒有人因這次停電受傷，但發生停電本身就是讓人無法接受的情況。​​​​​​​他表示該州的公共服務部，將對此事展開調查，​​​​​​​因為停電對公共安全造成很大的威脅，​​​​​​​也可能導致無法預知的混亂狀況。
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曼哈頓
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