亦宛然劇團美國巡演　經典西遊記登法拉盛文藝中心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺灣布袋戲亦宛然掌中劇團，於7月起前往美國紐約、波士頓、底特律、安娜堡等4城市巡迴演出「巧遇姻緣」、「武松打虎」及西遊記之「火雲洞」等經典戲碼，並舉行多場專業座談及親子偶戲工作坊。

臺灣已故國寶李天祿大師於1931年成立《亦宛然掌中劇團》，不僅於國內蟬聯各項競賽冠軍，自70年代末起受邀至世界各地演出，成功地於歐亞美非等地宣揚了臺灣傳統布袋戲之美，成為國際知名劇團。

此外，《亦宛然》代代相傳的前後場師父們，不但於臺灣持續著布袋戲技藝薪傳工作，國際巡演時也不忘辦理工作坊，不吝於傳授臺灣傳統布袋戲技藝獨到之處。

亦宛然掌中劇團已於昨（13）日應波士頓地區Puppet Showplace Theater之邀演出經典戲碼「巧遇姻緣」，今日於紐約法拉盛文藝中心演出西遊記之精采章回「火雲洞」，將於20日、21日由密西根人文協會安排於底特律藝術中心(Detroit Institute of Arts)演出「巧遇姻緣」，及安娜堡圖書館搬演文學戲劇作品「武松打虎」，將以各類型劇情及精湛操偶技藝向國際友人推廣傳統偶戲藝術，並將辦理示範演出、專業偶師工作坊、參加一年一度安娜堡藝術節等多項活動，以多元形式進行深度文化交流。

值得一提的是，亦宛然此行有兩位與李天祿大師淵源深厚的忘年之交相助，一是在美籍徒弟Margaret Moody女士穿針引線下，除波士頓演出之外，並於匯集新英格蘭地區偶戲界專業人士的專業偶戲機構Puppet Showplace Theater進行東西方不同類型偶戲工作坊，臺美兩國偶師將雙向深度交流、教學相長。

另一位則是法拉盛文藝中心顧問周興立教授大力支持，促成亦宛然繼2016年巡演後重返紐約，在演出之後緊接著辦理工作坊，提供偶戲迷在欣賞精采演出之餘，學習偶戲技藝的難得體驗。