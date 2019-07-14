旅美31載舞蹈家來台演講　堅持名校鐵的紀律闖歐美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立台灣師範大學（以下簡稱台師大）邀請國際知名舞蹈家張心平，進行首次公開講座。她分享國際知名茱莉亞學院「絕對紀律」帶來的影響，並勉勵學習表演藝術的學子要耐得住鍛鍊。

台師大表演藝術研究所邀請國際知名舞蹈家，曾為紐約大都會歌劇院《蝴蝶夫人》獨舞者，林肯中心百老匯職業舞者張心平（Hsin-Ping Chang）。此次，以《舞現人生》為題，在台師大表演所所長夏學理的邀請下，已於台師大表演藝術中心進行她的首次公開講座。

台師大表演所所長夏學理表示，旅美31載的張心平女士，曾任音樂劇國王與我（UK Tour）- 1996 Edition的首席舞者。在講座中，她真誠地分享了如何從一個台灣小留學生，拼進紐約茱莉亞學院（The Juilliard School），並在眾星雲集的紐約與倫敦脫穎而出，舞進國際舞蹈殿堂，給予滿場的聽眾豐美的啟發。

夏學理說明，因緣際會下，順利邀得返台省親的張心平前來演講，相信因為她真摯的分享，表演所的學子們，將可從「舞現人生」的體悟中，開創自己的「無限人生」。

台師大已於日前發布的新聞稿中指出，張心平成功的秘訣有三點，在於堅持所愛，好好的認識自己，並遵循紀律不怕磨練。現在讓我們來看看張心平怎麼說吧！



張心平台師大表演藝術中心演講（圖/夏學理提供）

絕不因為自己不具有什麼，就覺得自己不能做什麼

舞藝超群的張心平一開場就謙虛的表示，相較於具有先天肢體優勢的舞者，她覺得她是一個”後天”的舞者。大學畢業前，系主任意有所指地對她說，「舞蹈的路很窄」，反而讓熱愛舞蹈的張心平更加堅定地要求自己：「舞蹈是我所愛，我一定能夠嶄露頭角」。

張心平認為，即使不具備優勢的肢體條件，但可以從不同的角度，深入探索、挖掘舞蹈呈現的不同層次。她勉勵所有聽眾，「絕不因為自己不具有什麼，就覺得自己不能做什麼」，因為失敗並不是絕對，失敗只是指引人轉向，朝對的路走去。

每個人都不一樣，若想要當別人，永遠做不好

張心平真情地表述，若能與年輕時的自己相遇，則最想對她說：「最重要的人生功課，就是好好的『認識自己』。每個人都不一樣，若想要當別人，永遠做不好」。

張心平說，只有透過探索與自我覺知，才能把自己想做的事做好。她強調，反映人生的藝術，不是一門技術。藝術工作者要從認識自己開始，繼而了解、同理他人。如此，觀眾才會被作品感動。

有紀律，才能打從心底熱愛與堅持

張心平女士以茱莉亞學院聞名於世的「絕對紀律」（absolute discipline），勉勵學習表演藝術的學子，要耐得住鍛鍊且願意潛心研修。

張心平說，所有的學生從早到晚都在茱莉亞學院接受磨鍊，時時刻刻彼此砥礪，相約一起成為最優質的舞者，自然會熱愛與堅持地深擁藝術。

邀請張心平女士前來臺師大公開演講的表演所所長夏學理教授表示：因緣際會下，順利邀得返台省親的張女士前來演講，相信因為張女士真摯的分享，表演所的學子們，將可從「舞現人生」的體悟中，開創自己的「無限人生」。

6/20的講座最後，夏學理所長也與表演所首創的「舞蹈強化課程」負責人吳義芳教授，一起邀請張心平女士於今年暑期前來臺師大開設大師班。三人企盼，表演所的學子們將會向「舞蹈強化課程」的名師看齊，以紀律、熱愛與堅持，自發地要求充實自我。