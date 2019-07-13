南安小熊遊人間 黑熊媽媽黃美秀出書露點滴

黑熊媽媽黃美秀將南安小熊「妹仔」照養到野放的歷程，寫成「小熊回家」出版，今天舉行發表會大方分享歷經點滴與心情，對公部門與民間一條心盼小熊回家相當感動。

南安小黑熊「妹仔」107年7月10日在花蓮南安瀑布附近被發現後，在屏科大野生動物保育研究所副教授、黑熊媽媽黃美秀帶領的專業照養團隊照料下，由民眾熱情募資新台幣數百萬元，歷經9個月的照養與野化訓練後，今年4月順利「回家」。

黃美秀寫下「小熊回家：南安小熊教我們的事」，由時報文化出版，版稅全數捐給台灣黑熊保育協會。時報出版今天舉行新書發表會，黃美秀在書中公開分享照養經過，寫下小熊成長點滴、照養與野放始末。

發表會現場吸引許多讀者到場，黑熊媽媽黃美秀準備許多照片與影片，與觀眾分享小熊從發現到照養、再受訓野放的過程，藉由黃美秀生動活潑的講解，讓讀者一窺妹仔來到人類世界的一路歷程。

她說，妹仔是山神送給台灣保育的禮物，南安小熊的意外出現，喚起台灣人的保育意識，也讓大家有機會重新認識珍貴的台灣黑熊。整個過程促成政府單位的橫向聯繫、民間及部落的高度參與，像是民間不管是在募資上，或提供給小熊的食物之多，都讓她相當感動。

黃美秀表示，保育台灣黑熊當然不能只有她在做，但保育黑熊的工作辛苦，無法逼迫年輕人加入，她只能努力改善保育環境，讓更多人願意加入或是關注。但只要她還在，就一定會傾注心力去保護台灣黑熊。

時報文化出版董事長趙政岷出席發表會時也說，這本書收錄了許多小熊可愛照片的成長日記，更有豐富的黑熊知識與生態保育篇章，適合親子共讀。

他說，南安小熊只是一個縮影，而台灣山林裡眾多的野生動物，也都是整體生態意識的一環。藉由南安小熊的故事，牠教會我們更多關於野生動物保育、關於山林、關於愛的事。