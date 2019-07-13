世界人口日 在這人口爆炸的地球上你該知道的幾件事

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）1989年聯合國宣佈將每年的7月11日定為「世界人口日」, 當時全世界人口粗估約有50億人。而根據一項人口預估資料顯示，到2050年全球人口將增加20億，來到97億總人口。

綜合媒體報導，為喚起人們對人口過剩問題的關注，1987年聯合國將前南斯拉夫出生的1名嬰兒馬特·加伊帕爾，象徵性地定為全球第50億個人，2年後聯合國人口活動基金會正式將7月11日定為「世界人口日（World Population Day）」。

綜合媒體報導，根據統計，全世界目前約有77億人，2050年預計增加到97億人。雖然人口嚴重過剩，但是並沒有平均增加在各個國家。

根據聯合國資料顯示，由於許多已開發國家比如日本，生育率持續降低，2019年全球平均生育率只有2.5個。但是在印度、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼、埃及與美國等9個國家人口增加率預估到2050年，將占全球人口增長的一半以上。

人口密度過高，將導致全球暖化加劇導致極端天氣次數增加、資源枯竭，污染增加，並增加傳染病的傳播等。

由於醫學高度發展，延長壽命，出生率降低，全球人口結構逐漸趨向老化，聯合國人口司數據顯示，在2018年底， 65歲以上的老人人數，首次超過5歲以下的人數，而這個差距將急劇性地被拉開。