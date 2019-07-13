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跟著成勛歐巴逛台北 陽光下喝咖啡自拍美照

臺北市觀光傳播局特別準備了100份體驗加碼禮，以及50份的GABEE咖啡、北投溫泉泡湯體驗券，希望韓國遊客感受臺北市的歡迎之意。

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/13 18:48
「2019你所未見的臺北_記者會」中臺北市蔡炳坤副市長（左3）、外交部首爾代表處唐殿文代表（左2）、交通部觀光局黃怡平主任（左1）、華航吳

「2019你所未見的臺北_記者會」中臺北市蔡炳坤副市長（左3）、外交部首爾代表處唐殿文代表（左2）、交通部觀光局黃怡平主任（左1）、華航吳

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為拓展韓國旅遊市場，台北市觀光傳播局7月12日在韓國首爾樂天酒店舉辦「你所未見的臺北」記者會，邀請韓國藝人成勛共同參與，透過一個喜愛大自然又喜歡運動的韓國藝人，介紹臺北市有哪些獨特的生活場域，他也邀請韓國年輕人一起來探索「你所未見的臺北」。

為了增加韓國旅客到臺北觀光旅遊的方式，臺北市政府與釜山廣域市政府共同推動了海陸空旅遊以及多母港合作，歡迎釜山及其他城市的韓國遊客，搭機來到臺北自由行，並且到鄰近的港口－基隆港登船，感受海上郵輪旅遊的樂趣。

臺北市觀光傳播局特別準備了100份體驗加碼禮，提供給中華航空自由行旅客，內容包含「桃園機場捷運+臺北捷運/聯票」、「臺北雙層觀光巴士買一送一券」、「Undiscovered Taipei 手冊」優惠，以及50份的GABEE咖啡、北投溫泉泡湯體驗券，希望韓國遊客能充分感受臺北市的歡迎之意。

臺北市政府觀光傳播局整合中華航空、韓國當地旅行社及國際知名郵輪集團推出了陸海空旅遊的新產品。新的旅遊形式，韓國遊客詢問度很高。第一波的試行計畫預計分三梯次由仁川及釜山出發: 7月24日、8月21日及9月25日。

韓國是臺灣第四大客源市場，來臺人數逐年成長，107年來臺人數為101萬9,441人次，單單每周由首爾飛往臺北就有超過100個航班。
台北市觀傳局
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