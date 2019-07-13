陸委會證實 12名台籍分析師上海被捕 3人遭拘留

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）上海仟和億公司旗下12名台灣分析師傳出因涉嫌詐欺於9日遭到上海警方逮捕，陸委會今（13）日證實這項消息，不過該公司員工均低調一概否認並稱「沒事」。

上海仟和億公司旗下12名台籍分析師被捕的消息傳出後，引起上海投顧圈人士議論，面對媒體查證皆低調回應。大陸委員會證實，警政署刑事局已向中國聯繫窗口查證，確實有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，其中9人取保候審，3人遭到刑事拘留。

大陸委員會今日下午以書面方式表示，有關台灣12位分析師因詐欺罪遭中國搜捕一事，政府十分重視，已要求中國依據「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」，通報台灣遭刑事拘留者的姓名、案由及羈押處所等資訊，相關機關將密切追蹤後續情況，並確保台人應有權益。

陸委會呼籲中國，任何涉及台灣人民人身安全與自由的案件，都應審慎優先處理，並踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」的人身安全通報等規定，保障台人在中國的司法權益，並為相關人員家屬赴中國探視提供便利。

上海仟和億公司坐落於上海市南京西路鬧區，仟和億員工今天仍正常到辦公室上班，但對於分析師被捕的事情均一概否認，並解釋因為今天適逢休假日，分析師才沒來公司。

仟和億公司並在官網首頁公告，由於公司系統故障，未能按時播放節目，修復完成會第一時間發出通知。公告日期為2019年7月9日，與外傳分析師被捕日為同一天。只是至今已5天過去，仟和億仍未公告系統修復。