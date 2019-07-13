印尼移工7月起可直聘 省時省錢勞資雙贏

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印尼移工今年7月起可透過直接聘僱來台工作，相對於傳統透過仲介聘僱，直聘讓台灣製造業雇主節省許多等待時間，也減輕移工的經濟負擔，堪稱雙贏。

《中央社》報導，勞動部2007年成立「直接聘僱聯合服務中心」，以單一窗口概念，簡化流程服務，協助雇主自行聘僱外籍勞工，並於2012年1月1日建置「直接聘僱跨國選工管理服務網路系統」，結合網路與移工來源國人力資料庫結合，提供雇主直接線上選工。

2015年起，與泰國、越南、菲律賓等移工來源國推動「專案選工」服務，依製造業雇主個別化需求提供2至3倍名單，協助辦理選工及來台作業，直聘中心輔以協助雇主申辦文件，利於雇主於特定期間內引進合適勞工。

而此服務今年7月起適用印尼籍移工，勞動部官員表示，由於印尼政府憂心若透過直聘，移工權益容易受損，我勞動部經過多次協商，印尼政府才同意。

7月11日已有2名移工透過直聘取得簽證，雇主將負擔他們來台前的所有費用。

傳統的仲介聘僱方式中，勞資雙方皆需要繳納大筆仲介費用，造成移工尚未出國，便已背上龐大債務。而直接聘僱方式，除了可省下仲介費用外，由於採取專案處理，2個月內需完成所有程序，比透過仲介處理還要快速。

勞動部表示，直接聘僱方式需要雇主自行申請處理許多手續，而後續若移工有任何問題，也需要自行處理，所以採用直聘的雇主相對少點。