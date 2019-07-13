劍橋分析公司醜聞調查出爐 臉書遭開罰50億美元

（台灣英文新聞／特約記者 李昱德 綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會(FTC)以以3比2的票數通過，針對劍橋分析公司（Cambridge Analytica）於2018年涉嫌非法取得8700萬臉書用戶的指控，決定對臉書開罰50億美元，不過該罰鍰是否執行，還需要經過美國司法部的同意，如果最終通過，這將創下美國聯邦貿易委員會（FTC）史上最高罰款金額。

劍橋分析公司是一間英國政治顧問公司，2016年曾被指控利用偽裝成性向測驗的小測試，藉此獲得受測者和其朋友的個人資料，並利用這些資料設計針對2016美國總統大選的選民選戰資訊，以幫助川普贏得大選。

FTC早在去（2018）年的3月就開始對臉書展開調查，目的是為了釐清臉書是否有打破2011年的協議（使用者同意前不得任意使用其個人資料），將成千上萬的使用者個資售予劍橋分析公司，調查報告與決定一出，臉書和劍橋分析公司皆表示，他們無意對報告發表任何看法。

不過在今年4月的時候，臉書就已經表示，他們預料針對此一資料外洩事件，公司最多可能會被開罰50億美元，甚至還告訴BBC，他們已經「準備好了這筆錢」，這代表著臉書的營收很可能不會面臨太大的衝擊，消息宣布後，臉書的股價甚至還上揚了1.8%。

既然臉書已經準備好了因應措施，這次罰款的重點反而在於，公司是否會因此增加保護個人資料的力道。

在此之前，由於劍橋分析公司的醜聞，許多國家也開始啟動對臉書個資外洩的調查，去年10月，英國就已經以「個資外洩疑慮」為由，對臉書罰款50萬英鎊，加拿大的相關機構也表示，臉書在個資保護上有重大漏洞。

不過部分美國國會議員認為，對臉書開罰並不能解決問題，而既然FTC無法確保個資的安全，國會就應該出手，進行整個結構性的改革，才能一勞永逸。