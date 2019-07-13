聖文森將在台設立大使館 外交部盼深化邦誼

總統蔡英文16日將抵達加勒比海友邦聖文森訪問。外交部今天表示，對於聖文森政府宣布將來台設立大使館，外交部樂願提供相關協助，期待未來共同開創合作契機，持續深化兩國邦誼。

聖文森當地新聞網站12日報導，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，已選定一位女性作為駐台大使，但並未透露名字。他也說，他預計8月率團到台灣訪問，聖文森駐台大使館將會在他訪台期間設立。

外交部發言人李憲章表示，對於聖文森政府宣布將來台設立大使館，並已提名首位駐台大使人選，外交部歡迎，並樂見聖國在設館後，所有友邦均在台設有大使館。外交部願提供相關協助，使聖國大使館能儘快順利成立運作，並期待未來共同攜手開創更多元合作契機，持續深化兩國邦誼。

他指出，聖文森是中華民國在加勒比海的重要友邦，兩國自1981年建交以來，各項交流合作密切，邦誼篤睦。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，將是任內首度訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦。其中，蔡總統將於16日到17日訪問聖文森。

在聖文森期間，蔡總統將會晤龔薩福，見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。

在台灣的17個邦交國中，聖文森是唯一尚未在台設立大使館的友邦。