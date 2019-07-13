土耳其引進俄導彈系統 美國恐將經濟制裁

（台灣英文新聞／特約記者 李昱德 綜合外電報導）身為北約盟邦的土耳其因為與俄國關係越來越密切，陷入與美國為首的盟邦對峙的局面，昨（12）日一批俄製S-400導彈運抵土耳其，更是直接踩到美國的底線，土耳其可能會面臨被美國制裁的危機。

土國國防部在週五的一則聲明中指出，該批導彈已經運抵首都安卡拉近郊的空軍基地，未來的幾天內將會對其進行組裝，預計將在今（2019）年10月前完全投入運作，對此，《半島電視台》報導指出，美國已經表明只要S-400抵達土耳其即是美國無法接受的底線，美土關係可能將面臨嚴重衝擊。

在此之前，由於這是首次北約會員國與俄國購買軍火，美國已經多次警告土耳其，要求其取消與俄國的軍火協定，否則美國將會對其進行經濟制裁，同時土國也將失去購買美國F-35戰機的機會。

然而，仔細觀察美土關係的話，其實不難理解土國為什麼持續向俄國靠攏，去年，由於土耳其監禁了一名美籍牧師，美國就已經對土國實施過經濟制裁，導致土耳其的經濟危機，該制裁直到牧師獲釋才結束，該事件已經讓美土關係降到最低點。

分析指出，北約與俄國的導彈系統規格不一樣，美國更苦惱的是無法妥善控制北約會員國的軍事傾向，不過從另外一個角度看來，除卻土耳其加速向俄國靠攏的危機，這是首次有北約會員國引進俄國的導彈系統，美國或許可以抓緊此一機會研究俄國的導彈，並開發出反制措施也說不定。