中國揚言制裁對台軍售美企 阿米塔吉：說說而已

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）針對中國宣布將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁，美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）於美東時間12日接受媒體訪問認為，通常只是雷聲大，雨點小，但「讓我們來看看他們(北京)會怎麼做」。

美國國防部週一（8）向美國國會發出最新對台軍售通知，內容包括108輛M1A2戰車、刺針飛彈等新項目，總價值估計超過22億美元。對此，中國外交部昨（12）日傍晚以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約，12日一早與美國前副國務卿阿米塔吉早餐會。阿米塔吉會後受訪，被問及關於中國宣布將制裁參與對台軍售的美企一事。他認為北京這次聲明相對溫和，但接下來的反應變得強硬一點。

中央社報導，阿米塔吉說，「讓我們來看看他們（北京）會怎麼做」，畢竟美國現在已經制裁許多中國企業並加徵關稅。

阿米塔吉也說，中國要制裁美國企業的議題存在已久，他記得多年前在政府任職時，有一家美國國防工業廠商有意賣武器給台灣，中國當時曾威脅，如果成真，就永遠不會再讓這家企業在中國做生意。他說：「他們說了，但始終沒實現。通常是雷聲大，雨點小。」

報導提到，美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）也表示，這是政府對政府的交易，不是企業對企業的交易，因此北京提（制裁）企業，就是沒體認到這是台灣政府與美國政府間政府對政府的交易。

他指出，關於日前在日本大阪舉行的20國集團峰會（G20），他注意到台灣對美出口增加18%，對南邊鄰國的出口也增加。他認為「對台灣而言，態勢還是光明的」。

而國防部今（13）日上午也做出最新回應表示，台美是堅定的盟友，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，提供台灣防衛性武器，有助於強化台灣自我防衛能力及維護區域的和平穩定。在面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍將持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，守護家園，保障自由、民主的成果不被侵犯。