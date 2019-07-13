謝淑薇擊敗法網冠軍 溫布頓女雙闖進決賽

台灣網球一姊謝淑薇和搭檔史翠可娃12日在溫布頓網球錦標賽女雙準決賽，以7比6（5）、6比4直落二，擊敗今年法網女雙冠軍組合闖進決賽，保持一盤未失的紀錄，距離溫網金盃僅剩一勝之遙。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）強強聯手，今年已經在杜拜、馬德里網賽以及伯明罕草地網賽女雙封后。33歲的史翠可娃今年在溫網女單表現不俗，以非種子選手身份生涯首度闖進大滿貫賽4強，不過在準決賽被直落二，敗給美國女將小威廉絲（Serena Williams）。

謝淑薇和史翠可娃12日下午在第一球場對決第一種子匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合。

謝淑薇曾在2013年搭檔中國選手彭帥，以「海峽組合」拿下生涯首座溫網女雙冠軍，也是台灣網壇第一座大滿貫金盃。不過在2014年遭巴波斯和美拉德諾維奇中斷衛冕之路，止步於溫網女雙16強。巴波斯和美拉德諾維奇也是去年澳網女雙、今年法網女雙冠軍，因此賽前就預料將會是一場硬戰。

「謝娃配」12日在對手強勢進攻下，一開始展開互保大戰，第一盤就拼入搶七，最後以7比6（5）拿下第一盤。謝淑薇組合在第二盤積極進攻，第一局就成功破發，奠定勝基，最終以6比4拿下第二盤，花費近1個半小時闖進決賽。

謝淑薇組合在決賽將面對第4種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和中國的徐一幡。