美通過對台軍售　中國嗆祭出商業制裁

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國國防部週一（8）向美國國會發出最新對台軍售通知，內容包括108輛M1A2戰車、刺針飛彈等新項目價值超過22億美元，中國對此表達抗議，並表示將對參與軍售案的美國企業「實施制裁。」

此次軍售案是川普（Donald Trump）總統上任以來第四度對台軍售，總統府及外交部皆陸續在週二發布新聞稿表達歡迎及感謝。

對此，中國外交部今（12）日在網站上公布發言人耿爽就此事做出回應。

耿爽表示，美方向台灣出售武器「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。他表示，為了維護國家利益，中國「將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

而針對總統蔡英文11日啟程訪問加勒比海四友邦，並過境美國，耿爽在昨日也再度重申，北京堅決反對台美官方往來，並敦促美國「不允許蔡英文過境。」

對此台灣的大陸委員會今日也做出回應，表示蔡總統本維繫邦誼及與各方開展正常交流互動，彰顯國家主權及民主價值同盟，「中共當局根本無權置喙。」

陸委會重申，北京當局以狹隘視角看待台灣，處心積慮對我外交打壓及軍事恫嚇，脅迫台灣接受其褊狹的「一中原則」政治主張，這是台灣國家安全的最大威脅，「我們絕對不會坐視與屈服，我們將繼續自我防衛、反制中共霸凌利誘的威脅與挑戰，捍衛國家主權安全及民主憲政體制。」