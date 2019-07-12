受邀美國國務院邀請　鄭文燦談智慧城市

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）桃園市長鄭文燦11日（皆為當地時間）應美國國務院邀請，於2019全球城市挑戰論壇演講，分享城市智慧治理的經驗，並與世界各國城市代表及學者交流。

鄭文燦此次受邀於2019全球城市挑戰論壇（GCTC）國際視野專題演講「智慧城市—網路安全與隱私」擔任主講者，他在演講時提到，桃園是台灣的國門之都，根據去（2018）年統計，桃園中正國際機場為全球第八大載貨量機場，年客運量則排名全球第11（約4,488萬人次）。

根據市府新聞稿，全球城市挑戰論壇是由出席由商務部主辦，國土安全部及美國科學基金會協辦。

鄭文燦表示，桃園正積極發展「機場經濟學」，預估航空城計畫完工後將大幅提升國際機場航空能量，並帶動相關產業投資，且桃園航空城產業聚落完整活躍，具新創產業、智慧醫療、航太產業、物流倉儲、生物科技、物聯網等，除了具多項投資優勢，轄內也有17所大專院校，提供優質且豐沛的人才庫。

鄭文燦指出，桃園市民卡發卡量已達135萬張，整合交通、多元證件及載具功能等，提供市民不一樣的資訊便利生活；另外，運用資訊科技，藉由科學化工具設計教案，在智慧教室裡，運用觸控面板輔助教學，設計主題式學習，引導孩子自己動手做，培養獨立思考力和創造力；並建置「桃園市前瞻數位教育雲」，集結共享資源，讓偏鄉或無法親自參與研習的師生，透過遠端教學讓教室無限延伸。

鄭市長也提及其他桃園市在發展智慧城市的相關作為，包括率先於道路監錄系統導入AI智能，除可進行行車軌跡的搜尋，能大幅減少搜尋時間，提升員警辦案效能，並導入車牌辨識系統、車輛軌跡查詢系統、特定目標即時告警系統、影像濃縮查詢系統及車輛智慧影像分析等智慧分析，建構智慧警政，提升警政效能。

此外，水情防災共享平台自建超過250個水情感測器資訊，整合了鄰近縣市之雨量、水位監測資訊，以及消防署、中央氣象局、NCDR（國家災害防救科技中心）、水利署、水保局、公路總局等防救災相關單位之各項防災警戒資訊，進行綜合性預測評估，並即時傳遞共享。

而智慧消防行動派遣119則運用雲端大數據與物聯網技術，增加指揮派遣系統模組、毒性化學物質管理、道路挖掘等12項功能，迅速掌握現場資訊，讓救災人員安全獲得更大保障。