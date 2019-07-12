福泰線上旅展開跑 新品牌礁溪山形閣 優惠下殺35折起

福泰飯店集團將於07/19~07/22台北國際夏季旅展（STE）於世貿一館（攤位編號：B1132）與大家見面。現場融入日本山形縣「純樸、熱情」元素，再結合山形閣的專業服務及溫泉美景，讓親臨現場的客人能真切感受「回到最初最原始的美好」。此外，山形閣也將東北四大祭之一的「山形花笠舞」表演帶到現場，直接感受山形縣的在地魅力！當天到場的民眾千萬別錯過每日共2場的Happy Hour活動（11:00、15:00），超多好禮大放送，快來攤位B1132找我們玩哦！線上旅展 電話：02-2719-2199

線上旅展自07/12至07/31搶先開跑，以電子票劵方式省去現場排隊時間，即買即用超方便，還能使用Line PAY快速結帳集點數，山形閣誠意推出眾多好康優惠，優惠下殺35折起，以超值優惠體驗五星飯店的極緻享受。還有每年都不容錯過的明星商品「福泰平日聯合住宿券」，每張最低只要NT$2,000起，全台8家飯店任您選，邀您暢遊無比在福泰！

去年甫開幕的「礁溪山形閣」為福泰飯店集團旗下第10間飯店，距礁溪火車站步行5分鐘，全館共122間精緻溫泉客房，房內設計採自然石材與木質，每間客房內設有獨立湯池，讓旅人獨享美好泡湯時光，館內亦設有男女大眾裸湯、特製檜木烤箱、健身房等多項大眾設施；位於頂樓米澤廳可飽覽270度開放式景觀，在此品嘗主廚精心特製的無菜單料理，遠眺龜山島享受被平原美景包圍的幸福感。