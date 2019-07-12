「富邦證券G!POP流行音樂節」 結合公益活動

長期力挺國內職業運動發展的富邦證券， 今年在中職下半季開打之際，首度以冠名方式贊助富邦悍將「 富邦證券G!POP流行音樂節」，在7/6、7/7連續兩日將新 莊棒球場變身成為KTV包廂，讓球迷朋友能夠享受在球場K歌的特 殊體驗，兩天賽後更分別邀請到蕭煌奇、徐佳瑩、梁文音、 謝震廷等金曲超強卡司進行賽後演唱，並貼心提供每位內野球迷「G !POP演唱會手燈」，7/7還特別邀請50位台東偏鄉弱勢學童 到場觀賽。兩日活動共吸引逾1.8萬名球迷進場， 在夏夜晚風中觀賞精彩刺激的球賽外，還可聆聽首首動人金曲， 同時揮舞出浪漫的藍色燈海波浪，照亮最美麗的悍將城堡。

富邦證券表示，為號召民眾及客戶用行動支持國內運動、 進球場觀看精彩球賽， 已連續三年攜手中華職棒富邦悍將棒球隊舉辦系列主題週活動、 並繼去年歡慶三十週年時特別贊助悍將「G!POP流行音樂節」 邀請球迷與搖滾教父天團「伍佰&China Blue」一起搖滾30，今年更以冠名贊助方式舉辦「富邦證券G !POP流行音樂節」，就是希望為球迷朋友營造最佳的觀賽體驗， 並邀請富邦證券的客戶一同感受熱血氛圍。

這次「富邦證券G!POP流行音樂節」活動，正好適逢富邦證券「 理財悍將2.0」新投資服務上線， 因此富邦證券特別在球場內設置「理財悍將大樂透」、「 理財悍將冰的啦」活動攤位，讓球迷就像使用「理財悍將2.0」 智能理財服務一樣開心大樂透，富邦證券同時請到吉祥物「 理財悍將」本尊到場與球迷進行互動，除擔任兩日活動開球嘉賓外， 更在中場活動中擔任關主送好禮。

在「富邦證券G!POP流行音樂節」活動，除將「理財悍將2.0 」新投資服務介紹給球迷朋友外，更在活動中拋磚引玉力挺公益， 富邦證券總經理程明乾特別表示，為了喚起社會大眾來共同關注｢ 雙老化｣議題，特別邀請公益團體「第一社福」 到球場內義賣公益烘培禮盒，富邦證券也率先認購200盒彩繪公益 烘焙禮盒，並將愛心分享給球迷朋友，期望參與民眾一起｢ 守護雙老家庭 讓愛持續轉動｣；7/7富邦證券更邀請逾50位台東偏鄉弱勢學童 到場觀賞悍將球賽，期望透過此活動鼓勵弱勢學童， 學習球員精神正向面對各種挑戰。