甜蜜幸福限時送 新北文旦柚預購開跑

新北市八里區心型柚限量上市，即日起推出1,000 顆，定價每顆380元，2顆750元免運， 讓消費者甜蜜幸福每一刻。今年加碼推出「預購滿額送幸福」，7月 18日至8月10日開放網路下單，預購文旦柚禮盒滿10箱(10 斤裝)即可免費獲得心型柚1顆，限量99個名額， 喜歡新北文旦的朋友趕緊把握機會！

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發年輕時從事紡織業， 後來因為家中年邁父親身體狀況日漸不好，而決定返家從農。在民國 78年時，當時八里區農會正好推動文旦柚為地方特色作物， 黃阿發為八里區第一批投入文旦柚種植的果農。為了做出市場區隔， 102年開始嘗試種植心型柚，雖然第一年大部分的果實都失敗， 但是憑著對於柚子的熱情，透過不斷精進種植技術，觀察氣候、 土壤條件對心型柚成長的影響，如今已蛻變為『心型柚達人』。 黃阿發表示，今年氣候高溫多雨，心型柚顏色較深， 而每個園區的土壤條件跟採收時間差異， 也會讓心型柚顏色產生些許不同。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，透過開發心型文旦柚， 創造市場差異，讓文旦柚提早於中秋節前亮相， 配合七夕延長市場消費時間，在中秋禮品市場中走出不同的風格。 每年5月前後，農民會將文旦柚套上外框塑型，經過將近3個月的蛻 變成長，搖身一變成為傳遞幸福的心型柚， 祝福情人與佳偶幸福美滿。今年心型文旦柚數量有限， 歡迎把握時機購買新北八里特有的心型文旦柚，7月還會推出更多系 列活動，也請持續關注八里區農會臉書！

農業局表示，幸福心型柚上市同時預告文旦柚產期即將到來， 因為本市地質及氣候條件優異，所產的文旦柚品質相當好， 更是中秋過節團圓禮品首選。今年特別加碼推出文旦柚「 預購滿額送幸福」活動，歡迎大家到八里區農會臉書訂購， 透過新北文旦傳達最深的心意，與家人、 情人一起分享浪漫與團圓時光，而心型柚訂購資訊， 也可洽八里區農會02-2610-2996，或上農會臉書查詢。