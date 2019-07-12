2019《台北電影節頒獎典禮》眾星雲集 中華電信MOD電視獨家直播

2019台北電影節重頭戲將於本周六(7/13)晚間七點在 中山堂舉辦頒獎典禮，頒獎名單包含影展大使林依晨、林心如、徐若 瑄、李李仁、許瑋甯、隋棠、陳意涵等都將出席，現場巨星雲集、 星光閃耀，為今年頒獎典禮掀起高潮！中華電信MOD全台電視獨家 直播，特別推出「台北電影節」專區， 提供客戶免費收看直播頒獎典禮， 讓客戶在家也能如臨現場感受頒獎典禮的精彩氛圍。

今年頒獎典禮邀來眾多重量級明星擔任頒獎嘉賓， 影展大使林依晨將出席頒發最佳新演員獎；林心如、許瑋甯攜手頒最 佳女主角獎；隋棠、謝欣穎揭曉最佳紀錄片、最佳剪輯獎；今年以《 人面魚紅衣小女孩外傳》角逐台北電影獎最佳女主角的徐若瑄， 將與以電影《寒單》角逐影帝的的鄭人碩同台揭曉最佳女配角獎。另 外還有李李仁、陳庭妮、劉以豪、李千那、胡宇威、張書豪、 莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎，現場巨星雲集。

除此之外， 頒獎典禮上特別精心安排情歌王子陳勢安及實力派女歌手朱俐靜同台 獻唱，全新改編經典愛情電影主題曲的表演橋段， 以動人的歌聲帶給觀眾視覺和聽覺的極致饗宴。

中華電信MOD為讓影迷享受歷屆台北電影節好片，特別成立「 台北電影節專區」，集結台北電影節歷屆上百部電影， 包含本屆入圍《老大人》、《切小金家的旅館》、《人面魚： 紅衣小女孩外傳》、《狂徒》，以及去年得獎《血觀音》、《 幸福路上》、《角頭2：王者再起》…等好片。

《台北電影節頒獎典禮》將於7月13日晚上七點起在中山堂舉行， 中華電信為本屆主要贊助企業，中華電信MOD、Hami Video將現場同步直播頒獎典禮，客戶可免費收視， 隨時隨地都能感受頒獎典禮現場的精彩畫面。