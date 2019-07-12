2019新北市三峽藍染節-炫染新視界

「2019新北市三峽藍染節」將於7月20日在三峽 祖師廟前盛大登場！ 希望透過重新檢視日常生活中看似理所當然的事物， 透過藍染讓生活增添魅力，包含「藍染DIY體驗」、「藍染特展」 、「文化列車展示」、「三峽職人小旅行」與「染衣回娘家」等，規 劃了一系列的精彩活動歡迎大家前來共襄盛舉。

今(12)日活動起跑記者會中，邀請三峽峽農幼兒園的孩童， 身穿藍染服飾走秀跳舞，展現藍染的特色與三峽在地的活力， 民歌手于台煙及藝人童立安跟小朋友一同合唱『鄉間小路』， 希望藉由優美的歌聲，與小朋友的活力，讓2019三峽藍染節展現 與眾不同的魅力！

今年藍染節更擴大和國際接軌， 配合國合會地方社會發展的研習活動，包含瓜地馬拉、貝里斯、 菲律賓等15國24人的外國貴賓參與藍染特展及踩街活動。 藉此將藍染文化發揚國際，也將今年藍染節融入了外國的文化， 給民眾本土與外國的雙重體驗。

三峽藍染節今已邁入第18屆，藍染是三峽相當珍貴的文化資產， 本次活動為了重現染布街風華， 結合了在地藍染工作坊共同規畫特色意象佈置。另20日邀請知名歌 手殷正洋、于台煙、李麗芬、凃佩岑及藝人童立安、 鄧廣福輪番獻唱，邀大家一同回味美好的民歌時光， 在民歌與藍染的伴隨下感受三峽風情。

系列活動如「藍染特展」自7月17日起至8月4日於三峽歷史文物 館展出，內容包含三峽在地工作坊、藝術家的藍染創作；「 三峽職人小旅行」即日起至8月10日，搭配在地職人(如挽面、 西服、製油、製茶等)規劃一日遊程，深受好評的「藍染DIY體驗 」自7月20日至8月4日限額享100元折扣；另有「 消費滿額贈」活動，只要在活動期間到三峽在地特約商店消費滿50 0元即送精美小禮品，數量有限！相關活動訊息請至http:// www.culture.ntpc.gov.tw/查詢或電洽三峽區公所26711017分機508辛小姐。