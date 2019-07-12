臺灣期貨交易所將推出美國那斯達克100期貨及櫃買中心富櫃200指數期貨

為持續提供期貨市場更多元化與國際化商品，臺灣期貨交易所(期交 所)規劃推出美國那斯達克100期貨及櫃買中心富櫃200指數期 貨，二商品相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准，預計於9月底 掛牌上市。

美國那斯達克100指數，代表美國大型科技類股走勢， 為全球觀察科技類股脈動主要指標之一， 成分股含括國人耳熟能詳之微軟、亞馬遜、蘋果、 谷歌及臉書等科技公司， 與臺灣電子產業如台積電等電子大廠已形成相關產業鏈生態圈， 二市場具高度關聯性。期交所那斯達克100期貨為美國境外唯一獲 授權掛牌商品，採新臺幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶 交易，無需承擔匯率風險參與美國科技產業市場，提供國人直接交易 美國科技類股管道。

櫃買富櫃200指數3月27日發布，成分股為代表臺灣中小型股票 之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值 7成，成交值9成，波動度較櫃買指數及上市加權指數高，且成分股 較為集中，電子及生技產業市值權重約占86%， 採部分集合並以流通市值加權計算指數，期交所推出富櫃200指數 期貨，可望成為交易人觀察櫃買市場中小型股票漲跌趨勢之新指標。

期交所此次同時推出美國那斯達克100期貨及櫃買富櫃200指數 期貨，除提供交易人更多機會，亦可作為那斯逹克或富櫃200權證 、ETN及ETF等現貨發行業者及交易人避險/套利管道， 為金融市場挹注新動能。