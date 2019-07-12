文化部、兩廳院推藝術共融　取經香港西九文化區

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部與國家兩廳院合作推出「藝術共融工作坊」，透過講座及工作坊重新檢視共融劇場，讓藝術徹底落實成為大眾生活的願景。

文化部為推動文化平權計畫，回到以人為本的友善劇場初衷，近日特別攜手國家兩廳院，邀請全國各縣市表演場館人員及演藝團隊代表共150人，於國家兩廳院舉辦「藝術共融工作坊」。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場是一個以人為核心的場域，共融的意義就是對所有人開放。兩廳院利用幾年前大整修的機會，特別著重在無障礙硬體設施的改善。接下來要提升無障礙服務，實踐文化平權精神，包括增加口述影像場次、提供聽力障礙輔助字幕、提升節目單易讀性等，服務各種不同需求的觀眾。

劉怡汝強調，為了讓父母不再錯失欣賞演出的權利，今年首次開辦托育服務，也獲得熱烈迴響。今日的工作坊是討論的開端，希望與各界朝共融劇場持續努力。

此次，工作坊上半場，由國家兩廳院藝術總監劉怡汝分享兩廳院文化平權與藝術共融的推動與實踐、香港西九文化區管理局楊慧珊分享香港西九文化區管理局無障礙通達計畫、國家兩廳院顧問易君珊分享平權核心精神與文化近用現況。

工作坊下半場，國家兩廳院顧問易君珊以圓桌工作坊形式，帶領學員討論不同障別觀眾的藝術體驗，思考更友善的模式，並安排不同領域的講師提供藝術共融的推動經驗，課程中學員藉由觸覺導覽及聾導覽，真實體驗視障及聽障觀眾的服務需求。

近日的藝術工作坊是第二場次，討論共融劇場的推動，需要場館、藝術家、表演團隊等的認同與共同投入。第三場次將於10月份於衛武營國家文化藝術中心辦理，將探討南部首座國家級表演場館如何串聯地方表演場館，驅動區域藝文發展。