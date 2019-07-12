馬英九洩密無罪定讞 北檢痛斥：判決結果初一十五不一樣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）前總統馬英九被控洩密案無罪確定，高院更一審審判長張惠立今(12)日宣判指出，馬英九與前最高檢察署檢察總長黃世銘間無共犯關係，是黃世銘主動求見馬英九告知關說案，馬英九為被動接受。

台北地檢署痛批高院判決結果，與歷來民、刑事判決的認定結果完全不同，「如同月亮，初一十五不一樣」，深感遺憾。

台北地檢署（下稱北檢）今（12）日下午發佈新聞稿，表示地檢署是基於臺灣高等法院確定判決，認定黃世銘是受被告教唆犯罪的事實而提起公訴，但是高院就本案一審的判決結果卻截然不同，至感遺憾。

北檢表示，此案今年1月3日經最高法院發回後，臺灣高等法院更一審僅於2月22日召開準備程序，隨即於108年6月21日行言詞辯論程序，並於當日辯論終結。

更一審審理期間，法官未對馬英九是否有構成要件不該當情事，諭知檢辯雙方針對此一爭點進行辯駁，又於言詞辯論期日，未經事先溝通，即不當限縮檢察官及告訴代理人發言每人時間僅有10分鐘，架空刑事訴訟言詞辯論程序，有違公平審判原則。

然而，更一審時，竟於相同的證據資料下，未就最高法院發回意旨置喙一詞，即率爾做出與原審有罪及前審構成要件該當的判決結果完全不同事實認定，殊嫌草率。

北檢批評，馬英九所涉犯罪事實，前審臺灣高等法院已判決有罪，而原審臺灣臺北地方法院也認定「構成要件該當」，與馬英九有關的「院際調解權」、「行政特權」等辯詞，經臺灣高等法院相關民、刑事判決予以嚴正駁斥在案，本件更一審單一判決竟指本案證據不足云云，殊屬無據。

北檢進一步說，高院更一審判決對於起訴犯罪事實顯有誤認，且似未詳閱卷證。

本案的檢察官起訴馬英九於8月31日的犯罪事實，乃是針對馬英九非法洩露秘密資訊給無權的江宜樺、羅智強等人，就此部分檢察官卻從未認定被告與黃世銘間有共犯關係，且起訴書並未就被告被動接受黃世銘所提供秘密資訊提起公訴。

但是更一審的新聞資料中，竟稱8月31日犯罪事實部分，「被告係被動接收，自不能誤導成被告藉總統身分達成操控取得應秘密資訊及個資」、「被告與黃世銘間並無共犯關係」云云，顯然是誤認起訴犯罪事實，就未經起訴部分予以判決，而判決違背法令，判決結果難令人信服。

北檢怒批，高院更一審判決見解，有戕害個人隱私，進而造成監控全民的寒蟬效應。為昭公信，北檢將集結本案相關所有訴訟文件公諸於世，接受人民最嚴厲的檢驗。

北檢在新聞稿最後表示，雖感遺憾，仍予尊重。但因本案涉及我國憲政秩序及權力分立原則，為昭公信，北檢將集結可資合法揭示的本案檢察官起訴書、歷次補充理由書、上訴書、論告書、被告歷來答辯書狀及判決書等相關訴訟文件，彙編成冊，公諸於世，接受人民及歷史最嚴厲的檢驗。